TRAJE AKCIJA SPAŠAVANJA
Teška pomorska nesreća kod Splita: Sudarili se jedrilica i katamaran, ima ozlijeđenih
Velika akcija traganja i spašavanja u nedjelju se odvija u akvatoriju Splitskih vrata nakon dojave o teškoj pomorskoj nesreći između otoka Brača i Šolte.
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"Oko 11: 38 na moru, između Šolte i Brača dogodila se pomorska nesreća sudar dva plovila (katamarana i jedrilice). Na mjestu događaja je pomorska policija i djelatnici hitne medicinske pomoć. U ovom trenutku žurne službe na terenu poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Prema prvim informacijama s terena u događaju ima ozlijeđenih osoba", priopćila je PU splitsko-dalmatinska.
U tijeku je opsežna potraga za nestalim osobama.
U akciju su uključena dva broda Lučke kapetanije i plovilo Pomorske policije.
Detalji okolnosti koje su dovele do sudara zasad nisu poznati.
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