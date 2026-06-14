Oglas

TRAJE AKCIJA SPAŠAVANJA

Teška pomorska nesreća kod Splita: Sudarili se jedrilica i katamaran, ima ozlijeđenih

author
N1 Info
|
14. lip. 2026. 13:09
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
najnovija vijest, N1
N1

Velika akcija traganja i spašavanja u nedjelju se odvija u akvatoriju Splitskih vrata nakon dojave o teškoj pomorskoj nesreći između otoka Brača i Šolte.

Oglas

"Oko 11: 38 na moru, između Šolte i Brača dogodila se pomorska nesreća sudar dva plovila (katamarana i jedrilice). Na mjestu događaja je pomorska policija i djelatnici hitne medicinske pomoć. U ovom trenutku žurne službe na terenu poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Prema prvim informacijama s terena u događaju ima ozlijeđenih osoba", priopćila je PU splitsko-dalmatinska.

U tijeku je opsežna potraga za nestalim osobama.

U akciju su uključena dva broda Lučke kapetanije i plovilo Pomorske policije.

Detalji okolnosti koje su dovele do sudara zasad nisu poznati.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
brod jadran policija pomorska nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ