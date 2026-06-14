Teška pomorska nesreća kod Splita: Sudarili se jedrilica i katamaran, ima ozlijeđenih

"Oko 11: 38 na moru, između Šolte i Brača dogodila se pomorska nesreća sudar dva plovila (katamarana i jedrilice). Na mjestu događaja je pomorska policija i djelatnici hitne medicinske pomoć. U ovom trenutku žurne službe na terenu poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Prema prvim informacijama s terena u događaju ima ozlijeđenih osoba", priopćila je PU splitsko-dalmatinska.