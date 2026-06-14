Mjere se provode
Komarci već nemilosrdno napadaju. Provjerili smo kako gradovi provode mjere suzbijanja
Građani diljem Hrvatske sve češće se žale na pojavu velikog broja komaraca. Provjerili smo kakva je situacija u Osijeku, Slavonskom Brodu i Zagrebu. Iz gradskih uprava poručuju da su mjere suzbijanja provode te da je trenutačno stanje pod kontrolom.
Osijek
Iz Grada Osijeka navode da je monitoring ličinki komaraca na području Osijeka započeo 2. ožujka 2026. godine, a provodi ga Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, koji temeljem ugovora obavlja monitoring, stručni nadzor te kontrolu učinkovitosti provedenih tretmana.
"Prve preporuke za provođenje larvicidnih tretmana izdane su 10. travnja 2026. godine, dok su prve preporuke za adulticidne tretmane izdane 18. travnja 2026. godine.
Do danas je ukupno izdano 20 preporuka za suzbijanje komaraca, od čega sedam za larvicidne i 13 za adulticidne tretmane, a sve preporučene mjere su provedene", odgovorili su nam.
"Situacija je zadovoljavajuća"
Ističu da se prisutnost ličinki i odraslih komaraca prati kontinuirano, a ovisno o rezultatima monitoringa Nastavni zavod za javno zdravstvo OBŽ izdaje preporuke Gradu Osijeku za provođenje potrebnih tretmana.
"Trenutačno je situacija zadovoljavajuća. Vodostaji rijeka Drave i Dunava su niski, poplavna područja nisu pod vodom, a redovan tjedni monitoring ličinki i odraslih komaraca provodi se na 22 postaje na području grada Osijeka. Grad Osijek pravodobno i u cijelosti provodi sve preporučene tretmane.
Posljednji adulticidni tretmani provedeni su 29. svibnja 2026. godine na području Nemetina, Vinogradske ulice, Podravlja i Halaševa, gdje je monitoringom zabilježena povećana prisutnost odraslih komaraca. Prema stručnom izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, učinkovitost nedavno provedenih tretmana iznosi prosječno 92 posto."
Slavonski Brod
Iz Grada Slavonskog Broda poručuju da je suzbijanje komaraca već u tijeku: "Od travnja do sada provedena su četiri tretmana uništavanja ličinki komaraca u vodenim staništima (larvicidni tretmani), a 25. svibnja 2026. provedeno je i prvo zaprašivanje odraslih komaraca u večernjem terminu (adulticidni tretman), na ukupno 120 ha površine u dijelovima grada gdje ih je zabilježeno najviše."
"Gdje se utvrdi povećan broj, odmah će se provesti novi tretman"
Odgovaraju nam da je 2. lipnja obavljen novi pregled terena (monitoring): "Tamo gdje se utvrdi povećan broj ličinki, odmah će se provesti novi tretman, a odluku o sljedećem zaprašivanju donosi Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije na temelju rezultata tog pregleda."
Zagreb
U Gradu Zagrebu se mjere suzbijanja razvojnih oblika komaraca u vodama stajaćicama i uličnim slivnicima (larvicidne mjere), kao i mjere uklanjanja potencijalnih žarišta komaraca, intenzivno provode od sredine travnja, što se pokazalo kao najučinkovitija mjera njihova suzbijanja, navode iz Grada.
Jarun, Blato, rubna gradska područja
"Iskustveno se može ustvrditi da su sezonski najugroženija područja Grada okolica Jaruna, Blato te rubna gradska područja. Za sada, situacija u Gradu nije takva da bi se pristupilo adulticidnom tretiranju većih gradskih područja, čemu su doprinijele i vremenske prilike."
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