Iz Grada Slavonskog Broda poručuju da je suzbijanje komaraca već u tijeku: "Od travnja do sada provedena su četiri tretmana uništavanja ličinki komaraca u vodenim staništima (larvicidni tretmani), a 25. svibnja 2026. provedeno je i prvo zaprašivanje odraslih komaraca u večernjem terminu (adulticidni tretman), na ukupno 120 ha površine u dijelovima grada gdje ih je zabilježeno najviše."