Šef ukrajinskih špijuna: Putin Europu smatra slabom. Planira napad tri godine ranije od prethodnog plana

Rusija je ubrzala planove za moguću izravnu vojnu agresiju na zemlje Europske unije, pomaknuvši ih s ranije predviđene 2030. na 2027. godinu.
U Europi se istodobno sve češće govori o realnoj opasnosti od otvorenog sukoba, a kao jedno od najugroženijih područja spominju se baltičke države, koje bi se mogle naći pod okupacijom.
Na sve to je upozorio general-pukovnik Kirilo Budanov, prvi čovjek Glavne obavještajne uprave Ministarstva obrane Ukrajine, prenose ukrajinski mediji.
"Razmažena i pohlepna"
Budanov smatra da Kremlj ima vrlo ograničen prostor za širenje svog utjecaja.
"Na sjeveru je Arktički ocean i ponovno Amerika, što nije opcija jer bi posljedice bile bolne. Na istoku je Tihi ocean, opet Amerika, odgovor je isti. Na jugu je Kina, što bi za Rusiju bilo potpuno pogubno zbog kopnene granice, uvjeti bi bili slični onima u našem ratu s Rusijom, samo za njih. Preostaje jedino Zapad, koji je u njihovoj percepciji, oprostite na izrazu, pohlepan, bolestan, slab i neodlučan", rekao je Budanov.
Prema njegovim riječima, izvorni planovi predviđali su da Rusija bude spremna za šire vojne operacije do 2030., no ti su rokovi sada skraćeni. Novi cilj postavljena je 2027. Budanov dodaje da se Rusija i dalje vidi kao imperij koji, kako kaže, mora stalno širiti svoj utjecaj i teritorij.
"Poljska isključivo vojna meta"
Govoreći o Poljskoj, Budanov je naglasio da se ona trenutačno ne promatra kao zemlja za okupaciju.
"Poljska se, prema informacijama kojima raspolažemo, razmatra isključivo kao meta vojnih udara, odnosno kampanje bez zauzimanja teritorija", pojasnio je.
Njegove izjave dolaze u osjetljivom političkom trenutku, obilježenom intenzivnijim diplomatskim kontaktima. Nedavno je u Helsinkiju održan prvi summit država istočnog krila Europske unije, posvećen sigurnosti i zaštiti vanjskih granica EU-a i NATO-a. Sudjelovali su predstavnici Poljske, Finske, Švedske, Litve, Latvije, Estonije, Rumunjske i Bugarske.
Zabrinutost dijeli i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. U govoru u Berlinu poručio je da je Savez "sljedeća ruska meta" te da se NATO već nalazi u rizičnoj zoni. Prema njegovim riječima, nužno je hitno djelovati kako bi se spriječio novi rat na europskom tlu, jer prijetnja koja dolazi iz Rusije, kako je naglasio, postaje sve izravnija i ozbiljnija.
