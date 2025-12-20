Orbán o ratu Rusije i Ukrajine: "Nije jasno tko je koga napao"

Kada je ruski predsjednik Vladimir Putin u veljači 2022. pokrenuo sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu, rekao je da su dva ključna cilja Moskve „osloboditi Donbas od kijevskog režima“ te „demilitarizirati i denacificirati“ zemlju. Donbas je istočna regija Ukrajine s većinskim ruskim stanovništvom, koje je u stalnom sukobu s vlastima iz Kijeva još od 2014. i svrgavanja tadašnjeg predsjednika Viktora Janukoviča.