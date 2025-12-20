Orbán o ratu Rusije i Ukrajine: "Nije jasno tko je koga napao"

Mađarski premijer Viktor Orbán u petak je doveo u pitanje tko je započeo rat između Rusije i Ukrajine te je kritizirao zapadne čelnike zbog podrške Kijevu.
Viktor Orbán rekao je da čelnici EU-a opravdavaju svoju potporu prikazujući Ukrajinu kao malu zemlju koja je napadnuta, piše POLITICO.
„Naravno, ona i nije tako mala“, rekao je Orbán, misleći na Ukrajinu. „A nije ni jasno tko je koga napao. U svakom slučaju, riječ je o zemlji koja je bila izložena nasilju.“
Kada je ruski predsjednik Vladimir Putin u veljači 2022. pokrenuo sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu, rekao je da su dva ključna cilja Moskve „osloboditi Donbas od kijevskog režima“ te „demilitarizirati i denacificirati“ zemlju. Donbas je istočna regija Ukrajine s većinskim ruskim stanovništvom, koje je u stalnom sukobu s vlastima iz Kijeva još od 2014. i svrgavanja tadašnjeg predsjednika Viktora Janukoviča.
Na svojoj godišnjoj konferenciji za novinare u petak, Putin je branio ono što Kremlj naziva specijalnom vojnom operacijom u Ukrajini. „Ne smatramo se odgovornima za smrt ljudi jer nismo mi započeli rat“, rekao je Putin odgovarajući na pitanje, okrivljujući vladu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za „državni udar“.
Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha odgovorio je na Orbánove komentare objavom na društvenim mrežama: „Jednako ‘nejasno’ kao što je bilo vodstvu Mađarske 1939. godine.“
Orbán je to rekao novinarima nakon summita Europskog vijeća, na kojem su se čelnici EU-a složili o zajedničkom zaduživanju u iznosu od 90 milijardi eura kako bi se Ukrajini poslala financijska pomoć.
Mađarska, Slovačka i Češka odlučile su ne sudjelovati u programu financiranja Kijeva, učvrstivši svoj skeptični savez prema Ukrajini i zadavši još jedan udarac jedinstvu EU-a, nakon što čelnici nisu uspjeli postići dogovor o korištenju više od 200 milijardi eura zamrznute ruske državne imovine za pomoć Ukrajini.
Orbán je također prije ovotjednog summita EU-a otkrio da ga je Putin upozorio kako će Moskva poduzeti protumjere ako EU posegne za ruskom imovinom kako bi pomogao Ukrajini.
Prema Orbánu, Putin mu je rekao da će uslijediti „snažan odgovor uz korištenje svih instrumenata međunarodnog prava te da će se uzeti u obzir stav svake pojedine države članice Unije“.
„Dakle, mi Mađari smo se zaštitili“, rekao je Orbán.
