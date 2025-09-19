Oglas

BUŠOTINA NA BALTIKU

"Sigurnosna zona je prekršena": Ruski borbeni zrakoplovi iznad platforme Petrobaltic

author
Hina
|
19. ruj. 2025. 20:21
Ruski zrakoplov - afp
Roman PILIPEY / AFP

Dva ruska borbena zrakoplova prešla su granicu sigurnosne zone platforme za bušenje Petrobaltic u Baltičkom moru, priopćila je u petak poljska granična straža, dodajući da su obaviještene oružane snage i druge službe.

Oglas

"Dva ruska borbena zrakoplova izvela su niski prelet iznad platforme Petrobaltic u Baltičkom moru. Prijeđene su granice sigurnosne zone", napisala je poljska granična straža na X-u.

Estonija je ranije objavila da su tri ruska vojna zrakoplova u petak ušla u njezin zračni prostor na 12 minuta u "neviđeno drskom" upadu, u ozračju rastućih napetosti na istočnom krilu NATO-a.

Ta je baltička zemlja odlučila zatražiti konzultacije NATO-a prema članku 4. jer su ruski borbeni zrakoplovi prekršili njen zračni prostor, napisala je u petak na X-u premijerka Kristen Michal.

Poljska je prošlog tjedna također zatražila od NATO-a da aktivira članak 4. Atlantskog ugovora, koji predviđa konzultacije između saveznika u slučaju prijetnje jednoj od njezinih članica.

Prošli tjedan Poljska je oborila dronove za koje sumnja da su ruski u svom zračnom prostoru, uz podršku zrakoplova saveznika u NATO-u, što je bio prvi put da je članica zapadnog vojnog saveza ispalila pucnjeve tijekom ruskog rata u Ukrajini.

Teme
Petrobaltic Ruski zrakoplovi rusija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ