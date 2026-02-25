Širom planeta u posljednja 24 sata srušila se četiri vojna aviona, što se događa sa F-16

Četiri vojna zrakoplova srušila su se u posljednja 24 sata. U padu F-16 u Turskoj poginuo je pilot bojnik Ibrahim Bolat, izvijestili su lokalni mediji.
Oglas
Lovački zrakoplov F-16, koji je pripadao 9. glavnom zapovjedništvu zračne baze Balikesir na sjeverozapadu Turske, srušio se ubrzo nakon polijetanja u 00:56 u srijedu ujutro, pri čemu je poginuo jedan pilot, potvrdili su dužnosnici.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, tijekom sastanka parlamentarne grupe Stranke pravde i razvoja (AK Party), izrazio je sućut pilotu Zračnih snaga, bojniku Ibrahimu Bolatu, koji je poginuo u incidentu.
Molio se za "mučenika", izrazio strpljenje ožalošćenoj obitelji i rodbini te izrazio sućut Turskim oružanim snagama (TSK) i naciji, izvijestio je Daily Sabah.
🇹🇷 Balıkesir'de düşen F-16 uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşımız İbrahim Bolat. pic.twitter.com/cMuJAyBMm8— Conflict (@ConflictTR) February 25, 2026
F-16 se srušio u Južnoj Koreji
Lovački zrakoplov F-16 Zračnih snaga Republike Koreje (RoKAF) srušio se tijekom noćne vježbe u Yeongjuu, u pokrajini Sjeverni Gyeongsang. F-16C, jednosjedni borbeni zrakoplov dodijeljen zračnoj bazi Chungju, srušio se u planinskom području u blizini Yeongjua u 19:31 sati po lokalnom vremenu.
🔴 Balıkesir'de düşen F-16 uçağımızın enkazının bulunduğu bölge, sabahın ilk ışıklarında görüntülendi.pic.twitter.com/7mbxtWervX— Conflict (@ConflictTR) February 25, 2026
Pilot se sigurno katapultirao i pobjegao bez težih ozljeda, prema navodima vojske. Nije bilo prijavljenih civilnih žrtava, ali je pad uzrokovao požar koji je zahtijevao intervenciju vatrogasaca, izvijestili su lokalni mediji.
Zrakoplovstvo je formiralo posebnu radnu skupinu koju vodi zamjenik načelnika stožera kako bi utvrdilo točan uzrok nesreće.
Pad borbenog zrakoplova u Južnoj Koreji četvrta je nesreća vojnog zrakoplovstva u posljednja 24 sata: turski borbeni zrakoplov F-16 srušio se sinoć, američki transportni zrakoplov udario je u betonsku barijeru tijekom vježbe polijetanja, a višenamjenski borbeni zrakoplov Su-30 srušio se u Kazahstanu. Pokrenute su istrage, a i druge zemlje su formirale posebne timove analitičara.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas