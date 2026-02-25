Širom planeta u posljednja 24 sata srušila se četiri vojna aviona, što se događa sa F-16

Pad borbenog zrakoplova u Južnoj Koreji četvrta je nesreća vojnog zrakoplovstva u posljednja 24 sata: turski borbeni zrakoplov F-16 srušio se sinoć, američki transportni zrakoplov udario je u betonsku barijeru tijekom vježbe polijetanja, a višenamjenski borbeni zrakoplov Su-30 srušio se u Kazahstanu. Pokrenute su istrage, a i druge zemlje su formirale posebne timove analitičara.