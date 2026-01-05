Kada se oteti venezuelanski čelnik Nicolás Maduro kasnije danas prvi put pojavi pred sudom u New Yorku, vjerojatno će slijediti put kojim je već prošao još jedan latinoamerički vođa svrgnut američkom vojnom silom – Panamac Manuel Noriega.
Nicolás Maduro zarobljen je u subotu, točno 36 godina nakon što su američke snage uklonile Manuela Noriegu s vlasti. Kao i u slučaju panamskog vođe, očekuje se da će Madurovi odvjetnici osporavati zakonitost njegova uhićenja, tvrdeći da kao suvereni poglavar strane države uživa imunitet od kaznenog progona, što je temeljno načelo međunarodnog i američkog prava, piše Al Jazeera.
Riječ je o argumentu koji vjerojatno neće uspjeti i koji je, prema riječima pravnih stručnjaka za Associated Press, uvelike već razriješen kao pravno pitanje tijekom Noriegina suđenja.
Iako Trumpova naredba za operaciju u Venezueli otvara ustavna pitanja jer nije bila odobrena u Kongresu, sada kada je Maduro u Sjedinjenim Američkim Državama sudovi će vjerojatno odobriti njegov kazneni progon jer, kao i u slučaju Noriege, SAD ga ne priznaje kao legitimnog čelnika Venezuele.
„Ne postoji pravo na suvereni imunitet ako ga ne priznajemo kao šefa države“, rekao je za AP Dick Gregorie, umirovljeni savezni tužitelj koji je podignuo optužnicu protiv Noriege, a kasnije istraživao korupciju unutar Madurove vlade.
„Više američkih administracija, i republikanskih i demokratskih, proglasilo je njegov izbor prijevarnim i uskratilo mu američko priznanje. Nažalost po Madura, to znači da mora snositi posljedice.“
Noriega je umro 2017. godine nakon gotovo tri desetljeća provedena u zatvoru – prvo u SAD-u, zatim u Francuskoj i naposljetku u Panami. U svom prvom suđenju njegovi su odvjetnici tvrdili da je njegovo uhićenje, kao posljedica američke invazije, bilo toliko „šokantno za savjest“ da je cijeli slučaj vlade predstavljao nezakonito kršenje njegovih prava na pravičan postupak.
Za razliku od Madura, Noriega, koji je bio na platnoj listi CIA-ja, nikada nije službeno bio čelnik Paname već je vladao kao vojni diktator.
Opširnije o američkoj agresiji na Venezuelu pročitajte OVDJE.
