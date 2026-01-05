Nicolás Maduro zarobljen je u subotu, točno 36 godina nakon što su američke snage uklonile Manuela Noriegu s vlasti. Kao i u slučaju panamskog vođe, očekuje se da će Madurovi odvjetnici osporavati zakonitost njegova uhićenja, tvrdeći da kao suvereni poglavar strane države uživa imunitet od kaznenog progona, što je temeljno načelo međunarodnog i američkog prava, piše Al Jazeera.