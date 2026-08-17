Uskok optužio petoricu istarskih dilera: Preprodajom droge zaradili preko 116 tisuća eura

Optužnicom im se stavlja na teret da su se od 21. ožujka 2025. do 2. ožujka 2026. na području Istarske županije okupili i povezali u zajedničko djelovanje radi kontinuiranog stjecanja znatne nepripadne materijalne koristi nabavom, prijevozom, skladištenjem, skrivanjem i daljnjompreprodajom heroina, kokaina, droge konoplje te lijekova heptanon i normabel.