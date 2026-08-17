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IZRAVNO PRODAVALI OVISNICIMA

Uskok optužio petoricu istarskih dilera: Preprodajom droge zaradili preko 116 tisuća eura

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Hina
|
17. kol. 2026. 10:45
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PIXSELL
Sime Zelic/PIXSELL/Ilustrativna fotografija

Uskok je, nakon istrage pokrenute u ožujku ove godine, pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv petorice osumnjičenih koje tereti da su preprodajom droge u Istri zaradili preko 116.000 eura.

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Optužnicom im se stavlja na teret da su se od 21. ožujka 2025. do 2. ožujka 2026. na području Istarske županije okupili i povezali u zajedničko djelovanje radi kontinuiranog stjecanja znatne nepripadne materijalne koristi nabavom, prijevozom, skladištenjem, skrivanjem i daljnjompreprodajom heroina, kokaina, droge konoplje te lijekova heptanon i normabel.

U okviru realizacije toga plana, drugo i trećeokrivljeni su u više navrata od petookrivljenog kupili i preuzeli oko 70 grama heroina.

Izravna prodaja heroina

Potom je drugookrivljeni prevozio heroin do stana prvookrivljenika u Puli, koji ga je tamo preuzimao i skladištio. Ostatak narkotika skrivao se u stanu četvrtookrivljenog, izvijestio je Uskok.

Osim heroina, skupina je iz neutvrđenih izvora nabavljala i manje količine kokaina, konoplje te heptanona i normabela koje su prvookrivljeni, drugookrivljeni i četvrtookrivljeni izravno prodavali ovisnicima i konzumentima diljem Istre.

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Teme
dileri heroin istra kokain narko dileri uskok

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