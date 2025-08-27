VIDEO / Snažna eksplozija u glavnom naftovodu za opskrbu Moskve: Obustavljen transport

Glavni naftovod koji opskrbljuje Moskvu naftnim proizvodima eksplodirao je u ruskoj Rjazanskoj oblasti. Izvori u Obrambenoj obavještajnoj službi Ukrajine izvijestili su o tome Ukrinform.
Prema izvorima GUR-a, nakon što su lokalni rjazanski kanali izvijestili o glasnom “prasku” na dijelu cjevovoda, izbio je veliki požar.
Vozila hitnih službi bila su raspoređena unutar nekoliko sati kako bi ugasila požar.
An explosion reportedly hit the Ryazan-Moscow oil pipeline on August 26, one of the key fuel supply routes to the Russian capital. The pipeline, repurposed in 2018 by Transneft to transport gasoline—also used by Russia’s military—is now out of operation, RBC-Ukraine reports. pic.twitter.com/qF3Yz4M60X— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 27, 2025
Stanovnici su izvijestili da su u području sela Božatkovo, u rjazanskom okrugu, pripadnici organa reda i ekipe za popravke radili na otklanjanju posljedica eksplozije i požara.
Navodi se da je od 2018. ovaj naftovod prenamijenjen za opskrbu automobilskim benzinom od strane kompanije Transneft, koja također osigurava gorivo za vojsku države agresora.
Prema podacima GUR-a, kao rezultat incidenta, transport naftnih proizvoda prema Moskvi obustavljen je na neodređeno vrijeme.
