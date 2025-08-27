Oglas

Tvrde Ukrajinci

VIDEO / Snažna eksplozija u glavnom naftovodu za opskrbu Moskve: Obustavljen transport

author
N1 Info
|
27. kol. 2025. 13:04
Ruski naftovod
Screenshot/X

Glavni naftovod koji opskrbljuje Moskvu naftnim proizvodima eksplodirao je u ruskoj Rjazanskoj oblasti. Izvori u Obrambenoj obavještajnoj službi Ukrajine izvijestili su o tome Ukrinform.

Kako navodi Ukrinform dogodila se snažna eksplozija na naftovodu Rjazan–Moskva, jednom od glavnih opskrbnih pravaca za naftne proizvode ruske prijestolnice.

Prema izvorima GUR-a, nakon što su lokalni rjazanski kanali izvijestili o glasnom “prasku” na dijelu cjevovoda, izbio je veliki požar.

Vozila hitnih službi bila su raspoređena unutar nekoliko sati kako bi ugasila požar.

Obustavljen transport

Stanovnici su izvijestili da su u području sela Božatkovo, u rjazanskom okrugu, pripadnici organa reda i ekipe za popravke radili na otklanjanju posljedica eksplozije i požara.

Navodi se da je od 2018. ovaj naftovod prenamijenjen za opskrbu automobilskim benzinom od strane kompanije Transneft, koja također osigurava gorivo za vojsku države agresora.

Prema podacima GUR-a, kao rezultat incidenta, transport naftnih proizvoda prema Moskvi obustavljen je na neodređeno vrijeme.

Teme
Moskva Naftovod Ukrajina

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

