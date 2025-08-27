Rusija tijekom noći gađala energetsku infrastrukturu diljem Ukrajine

Rusija je u noći na srijedu izvela veliki napad dronovima na energetsku infrastrukturu u šest ukrajinskih regija, zbog čega je više od 100 tisuća ljudi ostalo bez struje, objavili su dužnosnici pogođene zemlje u srijedu.
Ruske snage značajno su oštetile infrastrukturu za transport plina u regiji Poltava te su pogodili jednu od ključnih trafostanica u regiji Sumi, objavilo je ministarstvo energetike na platformi Telegram.
Zbog toga je u regijama Poltava, Sumi i Černihiv bez struje ostalo više od 100 tisuća ljudi, objavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Glavna ukrajinska postrojenja za proizvodnju plina smještena su u regijama Poltava i Harkiv. Reuters prenosi kako je u noći na srijedu pogođeni i Harkiv, kao i regije Zaporižja i Donjeck.
Rusija proteklih tjedana jača napade na ukrajinska energetska postrojenja usprkos naporima američkog predsjednika Donalda Trumpa da završi rat u Ukrajini.
"Ruske napade smatramo nastavkom namjerne politike Ruske Federacije da uništava ukrajinsku civilnu infrastrukturu uoči sezone grijanja", priopćilo je ministarstvo energetike.
Ministarstvo je prošli tjedan objavilo da je Rusija od ožujka 2025. izvela više od 2,9 tisuća takvih napada.
