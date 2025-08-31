Snažan potres pogodio Afganistan

Snažan potres jakosti 6,0 stupnjeva po Richteru pogodio je u nedjelju navečer planinsku regiju Hindukuša na sjeveroistoku Afganistana, blizu granice s Pakistanom, rekli su američki seizmolozi.
Epicentar potresa, koji se dogodio u 23.47 sati po mjesnom vremenu na relativno maloj dubini od 10 kilometara, zabilježen je 42 kilometra od Džalalabada, prema podacima Američkog geološkog zavoda.
Vlasti nisu odmah izvijestile o žrtvama ili šteti.
A strong earthquake jolted Afghanistan, Tajikistan, Pakistan and India, with epicentres in Jalalabad, Kunar and Kabul, measuring between 5.6 and 6.7 on the Richter scale. Aftershocks are still ongoing. May Allah protect us, Amen. pic.twitter.com/nLHbIGqyLB— Insurgency Index (@insurgency_2) August 31, 2025
Afganistan često pogađaju potresi, posebno u području Hindukuša, blizu spoja euroazijske i indijske tektonske ploče.
