Međunarodni kazneni sud
Blokirane aplikacije, zamrznuta imovina: Kako SAD sankcionira sutkinju koja procesuira ratne zločine
Aplikacije ne rade. Bankovne transakcije ne prolaze. A sud koji se bori za međunarodno pravo mora izbjegavati poslovanje s američkim kompanijama.
Kimberly Prost hodala je londonskom ulicom kada je shvatila da joj je potrebna pomoć u snalaženju. Učinila je ono što svakodnevno čine milijuni ljudi diljem svijeta – pokušala je na mobitelu otvoriti Google Maps.
No aplikacija se nije učitavala. Karta nije bila dostupna.
Problem nije bio u internetskoj vezi. Prost je na vlastitoj koži osjetila posljedice američkih sankcija nametnutih njoj i drugim sucima Međunarodnog kaznenog suda (ICC).
U veljači 2025., nedugo nakon povratka na vlast, američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu kojom je svojoj administraciji omogućio uvođenje financijskih sankcija, zamrzavanje imovine i ograničavanje izdavanja viza osobama koje pomažu ICC-u u njegovim istragama.
Tijekom ostatka godine i 2026. Trumpova administracija uvela je sankcije sucima ICC-a, među kojima je i Prost, te pojedincima poput posebne izvjestiteljice Ujedinjenih naroda za okupirana palestinska područja Francesce Albanese. Sankcije su usmjerene i protiv samog Međunarodnog kaznenog suda.
Sankcije se uvelike smatraju pokušajem slabljenja ICC-a kao odgovorom na nastojanja Suda da američke vojnike pozove na odgovornost za navodne ratne zločine te kazneno progoni čelnike Izraela, bliskog američkog saveznika, zbog zločina počinjenih u Gazi tijekom genocida.
Trump je prošlog tjedna intenzivirao svoju kampanju protiv ICC-a, iskoristivši trilateralni sastanak bez presedana s predsjednicima Kine i Rusije kako bi pokušao pridobiti njihov zajednički utjecaj za kažnjavanje međunarodnog suda. ICC je opisao kao „odmetnutu globalističku organizaciju”.
No sankcije protiv Suda i njegovih sudaca ugrožavaju samo funkcioniranje institucije, izravno utječući na živote sudaca poput Prost, kao i na sposobnost ICC-a da djeluje kao jedan od najvažnijih pravosudnih stupova međunarodnog prava u sustavu Ujedinjenih naroda.
„Svakodnevni život izložen je neprestanom pritisku”, rekla je Prost u razgovoru za Al Jazeeru.
Od Rimskog statuta do sukoba sa Sjedinjenim Državama
Prost, kanadska pravnica, sudjelovala je u izradi Rimskog statuta, na temelju kojeg je 2002. osnovan Međunarodni kazneni sud. Otada je radila kao jedna od sutkinja Suda pred kojim se desecima osoba sudilo za ratne zločine, genocid i zločine protiv čovječnosti.
Međutim, nedavne istrage ICC-a o navodnim ratnim zločinima Sjedinjenih Država i Izraela potaknule su te dvije zemlje da optuže Sud za prekoračenje ovlasti. Ni SAD ni Izrael nisu potpisnici Rimskog statuta te tvrde da Sud stoga nema nadležnost nad njima.
„ICC je politiziran i neutemeljeno tvrdi da ima neograničene diskrecijske ovlasti za provođenje istraga, podizanje optužnica i kazneni progon državljana Sjedinjenih Država i naših saveznika. To opasno prisvajanje i zlouporaba ovlasti zadiru u suverenitet i nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Država i naših saveznika, uključujući Izrael”, rekao je američki državni tajnik Marco Rubio u prošlogodišnjem priopćenju.
Međutim, SAD prešućuje činjenicu da se istrage ICC-a kojima se protivi odnose na navodne zločine počinjene na teritoriju država stranaka Rimskog statuta, uključujući Palestinu i Afganistan.
Prost je rekla da su pitanja nadležnosti bila važan dio pregovora koji su doveli do izrade Rimskog statuta. Ukupno je 125 država stranaka tog međunarodnog ugovora te se od njih očekuje da poštuju odluke ICC-a.
Statut, kojim su utvrđena pravila funkcioniranja Suda, odražava „volju onih koji su sudjelovali u pregovorima” koji su doveli do osnivanja ICC-a, dodala je.
No iako je većina država članica UN-a pristupila Rimskom statutu, mnoge od najmoćnijih država svijeta – uključujući SAD, Kinu, Rusiju, Indiju i Izrael – to nisu učinile.
Donedavno su se te zemlje protivile djelovanju ICC-a, odbijale suradnju, osporavale njegove zaključke i pozivale se na imunitet od njegovih postupaka.
Međutim, tijekom Trumpova drugog mandata SAD je otvoreno proširio svoju kampanju protiv ICC-a. Washington više ne ignorira Sud niti se ograničava na njegovo kažnjavanje.
Rubio je u srpnju iznio novi cilj Trumpove administracije: „Rastavit ćemo ICC – ciglu po ciglu, bude li potrebno.”
Svakodnevni život i rad Suda pod sankcijama
Iako su brojne vlade i organizacije za zaštitu ljudskih prava oštro kritizirale američke sankcije protiv ICC-a i njegovih sudaca, one su iz temelja promijenile način na koji institucija mora funkcionirati kako bi opstala, ali i način na koji se njezini suci snalaze u svakodnevnom životu.
„Svaki put kada želim prebaciti novac, moram razmišljati o tome hoće li transakcija proći. Ili kako to učiniti bez kreditne kartice?”, objasnila je Prost.
U Ujedinjenom Kraljevstvu, primjerice, sredstva su joj bila zamrznuta tijekom transakcija, što opisuje kao pretjerano revno pridržavanje sankcija zapadnih kompanija i organizacija.
„Pokušala sam prebaciti novac mladom paru kao vjenčani dar... Novac poslan odavde, iz Nizozemske, u eurima u Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje je trebao biti isplaćen u funtama, blokiran je na temelju uredbe predsjednika Sjedinjenih Država”, rekla je.
„Britanskim sam vlastima rekla: 'Ne razumijem. Zar suverena država poput Ujedinjenog Kraljevstva ne može ništa učiniti u vezi s tim?'”
Vođenje međunarodnog suda pod sankcijama predstavlja posve drukčiji izazov.
SAD je Sudu odobrio šestomjesečno prijelazno razdoblje prije stupanja na snagu pojedinih sankcija. Nakon toga prijeti mu zamrzavanje imovine, zabrana putovanja njegovim članovima, blokiranje imovine u vlasništvu ICC-a te obustava telekomunikacijskih usluga i poslovnih softverskih rješenja, među ostalim poteškoćama.
Sud je već započeo proces napuštanja američkih bankarskih i tehnoloških sustava.
„No problem je u tome što postoje određena ograničenja”, priznala je Prost, upozoravajući na pretjerano revno pridržavanje sankcija, kako među vladama tako i među privatnim kompanijama koje ne žele izazvati bijes SAD-a tijekom njegove kampanje protiv ICC-a.
Vlade koje tvrde da podupiru ICC, rekla je, mogle bi aktivirati vlastite mehanizme za blokiranje sankcija, čime bi od kompanija i institucija u svojim zemljama zahtijevale da ne provode američke mjere.
„Jer ako provodite te sankcije, a na to niste zakonski obvezni, sudjelujete u ugrožavanju sudaca i Međunarodnog kaznenog suda”, rekla je Prost.
Istraga ratnih zločina u Afganistanu
Sankcije protiv Prost uvedene su nakon njezine odluke kojom je odobrila istragu ICC-a protiv američkog osoblja u Afganistanu. Sud je 2020. prvotno ovlastio svojeg tužitelja da pokrene istragu o navodnim zločinima u Afganistanu, obuhvativši sve oružane sukobe unutar zemlje.
Nakon kratkog prekida na zahtjev prethodne afganistanske vlade, istraga je nastavljena 2022. godine, s naglaskom na navodne zločine talibana i lokalnog ogranka Islamske države (ISIL), dok su optužbe protiv pripadnika američke vojske i afganistanskih vojnika potisnute u drugi plan.
Istrage su dovele do izdavanja uhidbenih naloga protiv četvorice talibanskih čelnika. Međutim, u pogledu ostalih optužbi ostvaren je tek neznatan napredak.
Prost, koja je sudjelovala u donošenju odluke iz 2020. o istrazi postupanja pripadnika američke vojske u Afganistanu, američki State Department naposljetku je sankcionirao u kolovozu 2025. godine.
Prost i dalje stoji iza svoje odluke.
„Sankcionirana sam zbog sudjelovanja u donošenju odluke žalbenog vijeća koju bih, na temelju dokaza, ponovno donijela i danas”, rekla je.
Ranije ovog mjeseca istraga o Afganistanu pretrpjela je ozbiljan udarac kada je sudsko vijeće ICC-a donijelo odluku o obustavi istraga navodnih ratnih zločina američke vojske, obrazloživši je nedostatkom povjerenja u sposobnost tužiteljstva da nastavi voditi taj predmet.
Iako je ured tužitelja uložio žalbu na tu odluku, ona je među organizacijama za zaštitu ljudskih prava i afganistanskim žrtvama izazvala zabrinutost da je donesena kao odgovor na politički pritisak na ICC.
I sama Prost ima pitanja o toj odluci.
„U osnovi sam u istom položaju kao i svi ostali”, rekla je, ne iznoseći dodatne pojedinosti.
„Sud mora nastaviti s radom”
Sudu i njegovim sucima prijetnje nisu nepoznanica, rekla je Prost. No prilično neuobičajen protivnik u ovom slučaju izazvao je jednako neuobičajenu reakciju.
„Suci koji su trenutačno na dužnosti javno istupaju. To inače ne činimo. Ali ovo je toliko otvoren napad... Iz izjava državnog tajnika posve je jasno da žele srušiti ovu instituciju”, rekla je.
„Sve se to čini kako bi nas pokušali spriječiti u obavljanju našeg posla, u donošenju odluka ili kako bi nas prisilili da ih donosimo onako kako bi to američka administracija željela.”
Unatoč sve većim pritiscima, Prost kaže da Sud ostaje nepokolebljiv u svojoj predanosti žrtvama koje su mu se obratile.
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