U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu petak sviće oblačno uz mjestimičnu kišu i snijeg, a povoljnije vrijeme je u Dalmaciji gdje je djelomično vedro i uglavnom suho. Povremenih oborina bit će i u nastavku dana, ali više i češće tijekom jutra i prijepodneva. Poslijepodne će oborine uglavnom prestati, malo snijega je još moguće u gorju, a malo kiše ili kraći pljusak ponegdje u Dalmaciji. U unutrašnjosti slab, ponegdje i umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak. Na dijelu sjevernog Jadrana je počela puhati bura koja će se tijekom dana širiti na sjevernu, a do večeri i na srednju pa južnu Dalmaciju gdje će još prije toga biti umjerenog juga. Bura u drugom dijelu dana, a osobito navečer i u noći u podvelebitskom području može imati oluje udare pa su moguća prometna ograničenja. Temperatura zraka će tijekom dana na kopnu biti između 0 i 5°C. Duž obale i na otocima od 8 Celzijevih stupnjeva ponegdje na sjevernom dijelu, od 10 do 13°C u srednjoj Dalmaciji pa do 17 stupnjeva ponegdje na jugu.