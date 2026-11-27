ZIMSKI UVJETI
Meteorolog upozorava na opasne uvjete: Detaljna prognoza za vikend i početak novog tjedna
Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima.
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Nastavlja se utjecaj ciklone na vrijeme u Hrvatskoj pa su jutros prema izvješću Hrvatskog autokluba zimski uvjeti na pojedinim cestama kroz Gorski kotar, Hrvatsko primorje i Liku, uključujući i autocestu A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Otočac, A6 između čvorova Kikovica i Bosiljevo 2 te staru cestu kroz Gorski kotar (DC3) Zdihovo-Stubica-Kikovica. Trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za teretna motorna vozila s priključnim vozilom te vozila bez propisne zimske opreme iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju ili Istri, i obrnuto. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Ponegdje ima magle. Moguća je poledica te odroni. Zbog jakog vjetra vozi se uz zabrane i ograničenja.
U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu petak sviće oblačno uz mjestimičnu kišu i snijeg, a povoljnije vrijeme je u Dalmaciji gdje je djelomično vedro i uglavnom suho. Povremenih oborina bit će i u nastavku dana, ali više i češće tijekom jutra i prijepodneva. Poslijepodne će oborine uglavnom prestati, malo snijega je još moguće u gorju, a malo kiše ili kraći pljusak ponegdje u Dalmaciji. U unutrašnjosti slab, ponegdje i umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak. Na dijelu sjevernog Jadrana je počela puhati bura koja će se tijekom dana širiti na sjevernu, a do večeri i na srednju pa južnu Dalmaciju gdje će još prije toga biti umjerenog juga. Bura u drugom dijelu dana, a osobito navečer i u noći u podvelebitskom području može imati oluje udare pa su moguća prometna ograničenja. Temperatura zraka će tijekom dana na kopnu biti između 0 i 5°C. Duž obale i na otocima od 8 Celzijevih stupnjeva ponegdje na sjevernom dijelu, od 10 do 13°C u srednjoj Dalmaciji pa do 17 stupnjeva ponegdje na jugu.
Subota nam u kopnenim krajevima nosi većinom oblačno i hladno vrijeme, još povremeno sa slabijim oborinama na granici kiše i snijega, u gorju snijeg uz novi tanji snježni pokrivač. Na Jadranu većinom suho i djelomično sunčano uz više sunca na sjevernom, a više oblaka na južnom dijelu. Puhat će umjeren sjeverac, duž obale i na otocima umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim, a podno Velebita ponegdje i orkanskim udarima. Temperatura zraka ostaje slična današnjoj, na jugu će biti koji stupanj niža nego danas. Pripazite na kopnu zbog mogućih zimskih uvjeta vožnje i mjestimične poledice.
Nedjelja će na Jadranu prevladavati sunčana, a više će oblaka i dalje biti na kopnu. U gorskom dijelu Hrvatske još može biti slabog snijega. Ostaje hladno i vjetrovito uz umjeren i pojačan sjeverni vjetar u unutrašnjosti te jaku i olujnu buru na Jadranu pa se i dalje očekuju poteškoće u prometu.
Početak novog tjedna djeluje uglavnom suh i hladan, a sunčana razdoblja će biti češća i u kopnenim krajevima Hrvatske.
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