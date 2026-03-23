NOVA "MISIJA"
Prokremaljski bloger okrenuo se protiv Putina, završio na psihijatrijskom liječenju
Poznati ruski bloger Ilija Remeslo, odvjetnik i bivši član Javne komore Ruske Federacije, prošlog je tjedna na svom Telegram kanalu objavio senzacionalistički "manifest" pod naslovom "Pet razloga zašto sam prestao podržavati Vladimira Putina". Naveo je da rat protiv Ukrajine "ne uspijeva" te je kritizirao online cenzuru i nedostatak slobode govora.
Remeslo je nastavio tvrditi da je ruski predsjednik predugo na vlasti i da očito planira "ostati na prijestolju najmanje 150 godina". Putinove konferencije za novinare opisao je i kao "cirkus" te zaključio da nije legitimni predsjednik: "Putin mora dati ostavku i biti priveden pravdi kao ratni zločinac i lopov."
Dan kasnije Remeslo je objavio nekoliko videozapisa kako bi dokazao da još uvijek živi u Rusiji. Rekao je i da je spreman odmah ići u zatvor kako bi kasnije, nakon Putinovog pada, mogao živjeti kao heroj.
Manifest i videozapisi izazvali su popriličnu pomutnju i izgleda da su, piše Deutsche Welle, Remesla doveli u Psihijatrijsku bolnicu broj 3 u Sankt Peterburgu. Nije jasno kako se to dogodilo, ali čini se da je svaki kontakt s njim izgubljen i ljudi se pitaju što se dogodilo.
Od anti-Navaljnog Z-blogera do disidenta?
Iako je bilo povremenih slučajeva javnog negodovanja protiv sustava u Rusiji od početka potpune invazije na Ukrajinu 2022. godine, Remeslo je dotad bio apsolutna suprotnost kritičaru. Bio je jedan od najpoznatijih "Z-blogera", izraz koji se koristi za opisivanje domoljuba koji podržavaju rat u Ukrajini i vode kampanju protiv neslaganja, piše DW.
Remeslo je postao poznat ruskoj javnosti kroz svoj križarski rat protiv pokojnog oporbenog vođeAlekseja Navaljnog, za čije je uhićenje bio uvelike odgovoran i protiv kojeg je svjedočio na sudnicama diljem Rusije. Navaljni je umro u zatvoru početkom 2024. godine dok je služio dugu kaznu zbog optužbi za ekstremizam, između ostalog.
U intervjuu provedenom prije nego što je primljen u psihijatrijsku bolnicu, Remeslo je tvrdio da je djelovao svojom slobodnom voljom, priznajući da bi njegova naizgled iznenadna promjena strane mogla izgledati kontradiktorno. Promjenu je pripisao osobnoj evoluciji i novoj "misiji" u životu.
Remeslo je rekao da njegove prethodne kampanje protiv ruske oporbe više nisu bile u skladu s njegovim trenutnim stavovima. Objasnio je da su se oni počeli mijenjati nakon što se ruski plaćenički vođa Jevgenij Prigožin usudio pobuniti protiv Kremlja i nije uspio 2023. Remeslo je poručio da je svjestan rizika, ali je inzistirao da neće pobjeći u drugu zemlju. Dodao je da se nada da će ove godine doći do političkih promjena.
Bivši saveznici su zbunjeni
Remeslova odluka da promijeni stranu nije dobro prošla kod njegovih bivših saveznika. "Duboko sam šokiran", rekao je Apti Alaudinov, šef čečenske jedinice specijalnih snaga, s kojom je Remeslo prethodno radio. Alaudinov je na svom Telegram kanalu rekao da je Remeslo "bio potpuno adekvatna, proruska, propredsjednička osoba s opsežnim vezama u sigurnosnim službama" te da je možda bio prisiljen dati neočekivane izjave.
Najpoznatiji ruski propagandist, TV voditelj Vladimir Solovjov, rekao je da je Remeslo vjerojatno doživio "živčani slom" zbog rata i napomenuo da neki ljudi nisu mogli "očuvati mirne duše". Razne provladine web stranice odbacile su Remeslove kritike Putina kao pokušaj destabilizacije Rusije, dok su neke rekle da je to pametan potez, eksperiment koji mora "nekome koristiti".
'Suučesnik u ubojstvu Alekseja Navaljnog'
Ivan Filippov, istraživač specijaliziran za rusku propagandu, opisao je Remesla u intervjuu za DW kao "suučesnika u ubojstvu Alekseja Navaljnog" i dodao da bloger "nikada ništa ne radi tek tako, i nikada besplatno".
Filippov je istaknuo da su Remeslovi komentari o Putinu kao "ratnom zločincu" i "lopovu" bili bez presedana i mogli bi dovesti do uhićenja blogera.
Politolog Abbas Gallyamov rekao je da je Remeslova navodna promjena mišljenja dio šireg trenda u Rusiji. "Pomak u tom smjeru događa se i u medijima i u društvu u cjelini", rekao je za DW, rekavši da je to zbog ratnog umora, ekonomskih problema i smanjenja povjerenja u vladu.
Abbamovljev kolega, Dmitrij Oreškin, rekao je da je Remeslo vjerojatno bio prisiljen na psihijatrijsku skrb. "Vlasti su neizbježno morale oštro reagirati. Ako ga ne želite učiniti herojem, morate ga nekako poniziti ili slomiti. Ako je skrenuo s tračnica i postao histeričan - morate ga nekako izolirati", rekao je.
Oreškin je rekao da Psihijatrijska klinika br. 3 u Sankt Peterburgu ima sumoran ugled koji datira još iz sovjetskog doba kao ustanova za forenzičku psihijatriju. Za njega je širok raspon reakcija diljem Rusije - od histeričnih do beznadnih i agresivnih - bio indikativan. Rusija je u stanju političke "letargije izazvane drogama", rekao je, ako se takvi ispadi na društvenim mrežama doživljavaju kao veliki politički događaji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare