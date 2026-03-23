Ukrajina: Rusija trpi katastrofalne gubitke, bacili su desetke tisuća vojnika kao "topovsko meso"

Ruska vojska pretrpjela je više od 6.000 gubitaka u posljednja četiri dana dok je pokušavala obnovljenu ofenzivu koju je ukrajinska vojska odbila.
„Neprijatelj je pokušao probiti obrambene linije naših snaga u nekoliko strateških smjerova odjednom… Ukupno je neprijatelj proveo 619 jurišnih akcija tijekom ova četiri dana“, rekao je zapovjednik ukrajinske vojske general Oleksandr Sirskij u izjavi u ponedjeljak, opisujući ruske operacije kao „kolosalan pritisak“, piše POLITICO.
Sirskij je rekao da je rusko zapovjedništvo bacilo desetke tisuća vojnika kao "topovsko meso".
Iako su ukrajinski open-source analitičari iz projekta Deep State live map izvijestili da je vojska Kremlja uspjela napredovati u nekoliko manjih sela, to je došlo uz katastrofalnu cijenu.
„Tijekom četiri dana intenzivnih jurišnih operacija neprijatelj je izgubio više od 6.090 vojnika ubijenih i ranjenih“, rekao je Sirskij, dodajući da je Kijev u velikoj mjeri uspio odbiti ofenzivu.
Broj poginulih ili ranjenih Rusa također je u ponedjeljak objavilo zapovjedništvo ukrajinske vojske. Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je da je u proteklih nekoliko dana gađalo ukrajinske snage u više od 147 borbenih područja u regijama Harkiv, Dnjipro, Zaporižje i Donjeck, ali nije otkrilo broj ukrajinskih ili ruskih gubitaka niti značajnije napretke.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ruske snage primjetno postale aktivnije, iskorištavajući bolje vremenske uvjete, te da je došlo do više napada.
„Ali to također znači i veće ruske gubitke. Samo ovog tjedna više od 8.000 je poginulo i teško ranjeno. Imali su i mehanizirane napade. Naši dronovi dobro rade, a položaji naše vojske su snažni“, rekao je Zelenski u večernjem obraćanju naciji u nedjelju.
Think tank Institut za proučavanje rata potvrdio je da ukrajinska vojska zasad prisiljava ruske snage da biraju između obrane od ukrajinskih protuofenziva i raspoređivanja ljudstva i opreme za ofenzivne operacije na drugim dijelovima bojišnice.
„Ruska prebacivanja snaga u južnu Ukrajinu kao odgovor na ukrajinske protuofenzive vjerojatno remete planove ruskog vojnog zapovjedništva za proljetno-ljetnu ofenzivu 2026. protiv (donjeckog) ‘pojasa utvrda’“, navodi ISW u svojoj najnovijoj procjeni rata, referirajući se na utvrđene gradove na istoku zemlje.
„Ruske snage ranije nisu uspjele provoditi istodobne ofenzive u različitim sektorima bojišnice i malo je vjerojatno da će moći ostvariti značajniji napredak u području ‘pojasa utvrda’ dok se istodobno nose s nedavnim uspjesima Ukrajine u smjerovima Huljajpolja i Oleksandrivke“, dodaje se.
