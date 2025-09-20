Oglas

Galicija

Španjolskom haraju dva požara, uništeno 1400 hektara zemlje

Hina
20. ruj. 2025. 17:15
A forest firefighter fights a wildfire in the village of Vilarino, in Carballeda de Avia municipality, northwestern Spain
MIGUEL RIOPA / AFP

Vatrogasci se u subotu uz pomoć vojske bore s dva požara u Galiciji na sjeverozapadu Španjolske, uz raširenu sušu i još uvijek visoke temperature.

U pokrajini Lugo 82 vatrogasne brigade i 25 vatrogasaca bore se s požarom koji je izbio u četvrtak i dosad uništio oko 1400 hektara zemlje, priopćila je regionalna vlada.

U susjednoj pokrajini Ourense, 34 brigade i 17 vatrogasaca također se bori s požarom koji je izbio u četvrtak i poharao površinu od 240 hektara. Nekoliko desetaka ljudi evakuirano je u petak navečer, no većina se od tada vratila kući.

Požari su izbili zbog iznadprosječnih temperatura za doba godine u Španjolskoj, koje su posljednjih dana u Galiciji premašile 30 stupnjeva Celzija.

U subotu se očekuju oborine i pad temperatura, što bi trebalo olakšati zadatak vatrogascima. Zapadnu i sjeverozapadnu Španjolsku, kao i susjedni Portugal, ovog su ljeta opustošili razorni požari.

U svakoj od ove dvije zemlje poginule su četiri osobe. Prema Europskom informacijskom sustavu za šumske požare, u samo nekoliko tjedana izgorjelo je gotovo 330 000 hektara u Španjolskoj i gotovo 250 000 hektara zemlje u Portugalu.

Teme
Galicija Požari Španjolska

