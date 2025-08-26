Rekordni šumski požari spalili više od milijun hektara zemljišta u EU ove godine

U šumskim požarima je ove godine u Europskoj uniji spaljeno više od milijun hektara zemljišta, najviše od kada su počela službena mjerenja 2006., pokazuju podaci Informacijskog sustava EU-a o šumskim požarima (EFFIS).
Do sada je spaljeno sveukupno 1.028.000 hektara zemljišta, što je površina veća od Cipra, najviše ikada od početka praćenja šumskih požara u cijeloj Uniji.
Prethodni rekord je zabilježen 2017., kada je u šumskim požarima uništeno 998.000 hektara zemljišta.
Najviše pogođene države su Španjolska i Portugal na koje otpadaju dvije trećine spaljenog zemljišta EU-a. Podaci EFFIS-a pokazuju veliki skok u broju i intenzitetu šumskih požara od 5. do 19. kolovoza, što se preklapa sa 16-dnevnim toplinskim valom na Iberijskom poluotoku.
U požarima je u tim zemljama tijekom spomenutog razdoblja živote izgubilo osam ljudi.
Crna statistika mediteranskih zemalja
U španjolskim regijama Kastilja i Leon i dalje bjesni 10 šumskih požara, a 700 ljudi je evakuirano. Požari ne jenjavaju niti u sjevernom regijama Galicije i Asturiusa.
U Portugalu su temperature pale, a požar u Piodaou je ugašen nakon 12 dana. Spaljeno je 60.000 hektara zemljišta.
U šumskim požarima u EU-u je ove godine u atmosferu otpušteno 38 milijuna tona CO2.
