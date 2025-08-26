Oglas

Crna statistika

Rekordni šumski požari spalili više od milijun hektara zemljišta u EU ove godine

author
Hina
|
26. kol. 2025. 14:27
kanader
N1 / Fran Rubil

U šumskim požarima je ove godine u Europskoj uniji spaljeno više od milijun hektara zemljišta, najviše od kada su počela službena mjerenja 2006., pokazuju podaci Informacijskog sustava EU-a o šumskim požarima (EFFIS).

Oglas

Do sada je spaljeno sveukupno 1.028.000 hektara zemljišta, što je površina veća od Cipra, najviše ikada od početka praćenja šumskih požara u cijeloj Uniji.

Prethodni rekord je zabilježen 2017., kada je u šumskim požarima uništeno 998.000 hektara zemljišta.

Najviše pogođene države su Španjolska i Portugal na koje otpadaju dvije trećine spaljenog zemljišta EU-a. Podaci EFFIS-a pokazuju veliki skok u broju i intenzitetu šumskih požara  od 5. do 19. kolovoza, što se preklapa sa 16-dnevnim toplinskim valom na Iberijskom poluotoku.

U požarima je u tim zemljama tijekom spomenutog razdoblja živote izgubilo osam ljudi.

Crna statistika mediteranskih zemalja

U španjolskim regijama Kastilja i Leon i dalje bjesni 10 šumskih požara, a 700 ljudi je evakuirano. Požari ne jenjavaju niti u sjevernom regijama Galicije i Asturiusa.

U Portugalu su temperature pale, a požar u Piodaou je ugašen nakon 12 dana. Spaljeno je 60.000 hektara zemljišta.

U šumskim požarima u EU-u je ove godine u atmosferu otpušteno 38 milijuna tona CO2.

Teme
Portugal europska unija grčka požari španjolska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ