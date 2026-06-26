VIDEO / Spasioci u Venezueli pretražuju ruševine koristeći mobitele umjesto svjetiljki

Ovi prizori ogolili su stvarnost na terenu – nakon godina teškog ekonomskog sloma, državne službe nemaju ni najosnovniju opremu za reagiranje u izvanrednim situacijama, a kamoli tešku mehanizaciju i napredne alate za lociranje preživjelih pod tonama betona. Upravo zbog ovog teškog manjka opreme, dolazak najavljene međunarodne pomoći i specijaliziranih stranih timova bit će ključan u utrci s vremenom, prenosi Index.hr.