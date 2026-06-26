Strašni prizori
VIDEO / Spasioci u Venezueli pretražuju ruševine koristeći mobitele umjesto svjetiljki
Na društvenim mrežama i u medijima pojavile su se dramatične snimke koje razotkrivaju kolaps i nemoć venezuelanskih hitnih službi nakon razornih potresa. Snimke prikazuju spasilačke timove koji u mraku pretražuju ruševine koristeći mobitele kao svjetiljke.
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Ovi prizori ogolili su stvarnost na terenu – nakon godina teškog ekonomskog sloma, državne službe nemaju ni najosnovniju opremu za reagiranje u izvanrednim situacijama, a kamoli tešku mehanizaciju i napredne alate za lociranje preživjelih pod tonama betona. Upravo zbog ovog teškog manjka opreme, dolazak najavljene međunarodne pomoći i specijaliziranih stranih timova bit će ključan u utrci s vremenom, prenosi Index.hr.
Venezuela’s rescue teams were filmed using borrowed cellphones as flashlights, exposing a near-total lack of basic emergency equipment after years of economic collapse following devastating earthquakes.— Clash Report (@clashreport) June 25, 2026
Casualties still being assessed.
pic.twitter.com/6Mo2pMyUMh
Više od 230 mrtvih, tisuće ozlijeđenih
Podsjetimo, u dva razorna potresa koja su jučer pogodila Venezuelu zasad je poginulo najmanje 235 ljudi, a ozlijeđeno ih je najmanje 4300. Tisuće se vode kao nestali.
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