Oglas

Strašni prizori

VIDEO / Spasioci u Venezueli pretražuju ruševine koristeći mobitele umjesto svjetiljki

author
N1 Info
|
26. lip. 2026. 07:03
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Venezuela
Screenshot/X

Na društvenim mrežama i u medijima pojavile su se dramatične snimke koje razotkrivaju kolaps i nemoć venezuelanskih hitnih službi nakon razornih potresa. Snimke prikazuju spasilačke timove koji u mraku pretražuju ruševine koristeći mobitele kao svjetiljke.

Oglas

Ovi prizori ogolili su stvarnost na terenu – nakon godina teškog ekonomskog sloma, državne službe nemaju ni najosnovniju opremu za reagiranje u izvanrednim situacijama, a kamoli tešku mehanizaciju i napredne alate za lociranje preživjelih pod tonama betona. Upravo zbog ovog teškog manjka opreme, dolazak najavljene međunarodne pomoći i specijaliziranih stranih timova bit će ključan u utrci s vremenom, prenosi Index.hr.

Više od 230 mrtvih, tisuće ozlijeđenih

Podsjetimo, u dva razorna potresa koja su jučer pogodila Venezuelu zasad je poginulo najmanje 235 ljudi, a ozlijeđeno ih je najmanje 4300. Tisuće se vode kao nestali.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
potresi u venezueli venezuela

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ