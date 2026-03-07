VIDEO / Spužva Bob, Iron Man i Call of Duty - američki meme rat protiv Irana

"Ako želite uspješno komunicirati, tada je jedna od glavnih stvari koje trebate pojasniti - reći iranskom narodu zbog čega bombardirate njihovu zemlju, a ne prikazivati kako mi dižemo stvari u zrak“, smatra James Glassman, stručnjak za komunikacije, bivši podtajnik za javnu diplomaciju i javne poslove u republikanskoj administraciji bivšeg predsjednika Georgea W. Busha. "Čini se kako je ovo pokušaj da se rat, nakon što je započet, prikaže kao 'cool' stvar, tako da izgleda kao videoigra."