Srbija kao ruska baza za destabilizaciju Europe?

Švicarski list dalje piše: „Optužbe su dobile na težini kada su četiri dana nakon racija u Moldaviji i srpske sigurnosne snage uhitile dvije osobe. Dvojica Srba sumnjiče se da su između 16. srpnja i 12. rujna organizirali paravojnu obuku za 150 do 170 Moldavaca i Rumunja." U tekstu se navodi da je nakon tih uhićenja izgledalo kao da je Srbija izbjegla diplomatsku katastrofu. „Ipak, Beograd – koji održava bliske veze s Moskvom – sada se mora suočiti s vrlo neugodnim pitanjem: služi li Srbija kao baza za ruske pokušaje destabilizacije Europe?"