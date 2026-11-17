u jugozapadnom Sibiru
Srušio se ruski vojni zrakoplov, poginulo 17 osoba
Vojni transportni zrakoplov An-12 srušio se u ruskoj Kemerovskoj oblasti u jugozapadnom Sibiru, a poginulo je svih 17 osoba u njemu, izvijestio je u utorak list Izvestija.
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Pojedinosti o okolnostima nesreće za sada nisu dostupne.
Osinttechnical: Reportedly flying from Novosibirsk to Kansk, crashed near Yagunovo. No survivors reported pic.twitter.com/Dkl36pvodV— NΞMICO (@NemicoNetwork) November 17, 2026
Lokalni guverner Ilja Serdjuk objavio je na svojem službenom kanalu na platformi za razmjenu poruka MAX da se u blizini sela Jagunovo dogodila zrakoplovna nesreća, no nije naveo o kojem je zrakoplovu riječ.
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