Aris Messinis / AFP, Ilustracija

Sjeverna Makedonija i Grčka uhitile su petero ljudi zbog sumnje u umiješanost u planiranje atentata u Grčkoj koji se povezuje s Iranom, izvijestile su u utorak vlasti i obavještajne službe dviju zemalja.

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Agencija za nacionalnu sigurnost Sjeverne Makedonije priopćila je da je razotkrila mrežu koja je po uputama iranskog državljanina planirala atentat na metu čiji identitet nije otkriven.

Istraživanje, provedeno u suradnji s grčkom obavještajnom službom, pokazalo je da je iranski državljanin povezan s iranskim sigurnosnim službama i iranskim šefom podzemlja koji je pomogao u angažiranju izvršitelja.

Iran nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar o tom događaju.

"Agencija je od početka 2026. godine poduzimala aktivnosti na otkrivanju namjera i planova pojedinaca povezanih sa stranim odnosno iranskim akterima s ciljem počinjenja terorističkih djela", objavila je sjevernomakedonska agencija.

Prema riječima grčkih sigurnosnih dužnosnika, sjevernomakedonski državljanin uhićen je u Grčkoj 12. studenoga i izručen Sjevernoj Makedoniji, koja je pokrenula akciju uhićenja preostala četiri člana.

Ministarstvo unutarnjih poslova Sjeverne Makedonije potvrdilo je uhićenje petero ljudi.

Jedna od osoba uhićenih u Sjevernoj Makedoniji vjerojatno je otkrila detalje o sastanku s Irancem i planovima za izvršenje atentata, izjavio je dužnosnik grčke obavještajne službe.

Skupina osumnjičenika, od kojih svi otprije imaju policijski dosje, putovala je u Iran gdje se sastala sa svojim nalogodavcem, rekli su grčki dužnosnici. Prema navodima sjevernomakedonske agencije, ta osoba, iranski državljanin, ima širok krug kontakata i surađuje s iranskim obavještajnim službama.