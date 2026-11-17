Huang je prošlog tjedna podnio ostavku nakon 33 godine na čelu Nvidije, kompanije koju je osnovao. Njegovu odlasku prethodilo je priznanje izvanbračne veze, kao i medijski napisi o navodnoj vezi s Alice Huang, zaposlenicom jedne od Nvidijinih partnerskih kompanija, za koju se tvrdi da je imala kontakte s kineskim obavještajnim službama. Mediji su izvještavali i o njegovim navodnim vezama sa zaposlenicama Nvidije.