UPRAVNI ODBOR GA NE ŽELI
Prošli tjedan dao je ostavku, a sad želi natrag: Huang se obratio Nvidiji
Jensen Huang, bivši izvršni direktor Nvidije, prvi se put javno oglasio nakon prošlotjedne ostavke, poručivši da duboko žali zbog svojih postupaka te da je spreman vratiti se na čelo tehnološkog diva ako upravni odbor procijeni da je to najbolje za kompaniju, piše CNBC.
Oglas
"Stvorio sam probleme upravnom odboru zbog kojih duboko žalim. U potpunosti preuzimam odgovornost za svoje pogreške i spreman sam surađivati u neovisnoj istrazi", naveo je Jensen Huang u pisanoj izjavi.
Huang je prošlog tjedna podnio ostavku nakon 33 godine na čelu Nvidije, kompanije koju je osnovao. Njegovu odlasku prethodilo je priznanje izvanbračne veze, kao i medijski napisi o navodnoj vezi s Alice Huang, zaposlenicom jedne od Nvidijinih partnerskih kompanija, za koju se tvrdi da je imala kontakte s kineskim obavještajnim službama. Mediji su izvještavali i o njegovim navodnim vezama sa zaposlenicama Nvidije.
Kompanija je angažirala odvjetnički ured Wachtell Lipton kako bi istražio Huangovo ponašanje i utvrdio je li pritom bila ugrožena nacionalna sigurnost ili su kompromitirane poslovne tajne.
"Bio bih počašćen vratiti se"
Huang je u izjavi zahvalio zaposlenicima, investitorima i poslovnim partnerima na podršci te istaknuo da je posljednjih dana primio brojne pozive da ponovno preuzme vodstvo kompanije.
"Ako upravni odbor odluči da je moj povratak u najboljem interesu dioničara, zaposlenika, kompanije i Amerike, bila bi mi čast odazvati se tim pozivima i vratiti se na mjesto izvršnog direktora", poručio je.
Za njegov povratak pokrenuta je i internetska peticija koja je prikupila više od 180.000 potpisa, dok je američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak izjavio da je otvoren za mogućnost Huangova povratka.
Nvidia ne razmatra ponovno imenovanje
Ipak, CNBC je ranije izvijestio da upravni odbor trenutačno ne razmatra njegovo ponovno imenovanje. Nvidia je već pokrenula postupak odabira tvrtke koja će pomoći u pronalasku novog izvršnog direktora.
Huang je u izjavi priznao da nije ispunio standarde koji se očekuju od zaposlenika Nvidije te naglasio koliko mu znače kompanija i Sjedinjene Američke Države, u koje je doselio prije 53 godine.
"Napravio sam ozbiljne pogreške u privatnom životu", poručio je, dodavši da će ostatak života nastojati ponovno zaslužiti povjerenje svoje obitelji.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas