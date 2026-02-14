Ruski oporbeni čelnik
Što je žablji otrov koji je navodno usmrtio Alekseja Navaljnog: "Prilično ga je teško otkriti“
Rusiju se već dugo optužuje da koristi egzotične otrove za uklanjanje svojih protivnika – bilo da je riječ o živčanom otrovu Novičoku ili radioaktivnim izotopima plutonija. Je li Aleksej Navaljni mogao biti ubijen toksinom otrovne žabe?
"Mogu zamisliti da su ovakvi otrovi zanimljivi Rusiji jer ih je prilično teško otkriti“, kaže dr. Eric Franssen, liječnik specijalist kliničke toksikologije i farmakologije na Odjelu kliničke farmacije bolnice Onze Lieve Vrouwe Gasthuis u Nizozemskoj.
"U bolnicama ih ne bismo otkrili rutinskim toksikološkim testiranjem. Možda je to način da se prikrije trovanje.“
Sky News doznaje da je vjerojatno riječ o toksinu proizvedenom u laboratoriju, a ne o tvari izravno dobivenoj od žaba. Kod ljudi su učinci smrtonosni.
Dr. Franssen dodao je: "O tim toksinima kod ljudi ne znamo mnogo jer se, naravno, s takvim otrovima ne može eksperimentirati u stvarnim uvjetima, već samo na životinjama.
"No postoje izvješća da ljudi mogu umrijeti nakon 10 do 20 minuta od unosa određene količine tih toksina. To se može dogoditi gutanjem ili ubrizgavanjem u krvotok. Pretpostavljam da tada ima izravan učinak na mišiće i srce.
Dolazi do paralize mišića, uključujući i dišne mišiće. Razina kisika u krvi tada znatno pada. Zbog zatajenja srca mozak više ne prima kisik, što može uzrokovati smrt. Mučnina i povraćanje nuspojave su ovakvih toksina.“
Opis dr. Franssena podudara se s fotografijama koje je objavila Navaljnijeva zaklada, a prikazuju zatvorsku ćeliju u kojoj mu je pozlilo: jasno se vidi povraćeni sadržaj.
Navaljni je bio politički disident koji je izazivao Putina. Preživio je trovanje živčanim otrovom Novičok.
Kada se 2021. vratio u Rusiju, bio je zatvoren i osuđen po montiranim optužbama.
U prosincu 2023. Navaljni je premješten iz zatvora nedaleko od Moskve u kaznenu koloniju na krajnjem sjeveru Rusije, u Harpu – koloniju Polarni vuk, poznatu po brutalnim uvjetima, s kapacitetom od oko 1.000 zatvorenika.
Unatoč tim uvjetima, Navaljni je djelovao dobrog zdravlja – i raspoloženja – tijekom sudskog ročišta 15. veljače 2025., uoči smrti.
This is a punishment cell in the prison in Kharp, where Alexei Navalny was dying. The photos were taken right after his body was carried out. He had been lying here on the floor, vomiting, screaming in pain. The prison guards, instead of saving him, left him here, locked the bars… pic.twitter.com/8OCUNw17hp— Maria Pevchikh (@pevchikh) September 17, 2025
Navaljni je preminuo sljedećeg dana.
Prvo rusko objašnjenje bilo je da je izgubio svijest nakon šetnje.
Njegovo tijelo obitelji je vraćeno tek osam dana nakon smrti.
Službeni obdukcijski nalaz naveo je kao uzrok smrti povišeni krvni tlak uzrokovan kroničnim poremećajem srčanog ritma.
U rujnu prošle godine Navaljnijeva udovica Julija Navaljna iznijela je dramatično otkriće. Na društvenim mrežama objavila je:
"U veljači 2024. uspjeli smo pribaviti uzorke Aleksejeva biološkog materijala i sigurno ih prokrijumčariti u inozemstvo. Laboratoriji u najmanje dvije zemlje neovisno su analizirali te uzorke i oba laboratorija u dvije različite zemlje došla su do istog zaključka: Aleksej je ubijen, točnije, otrovan je.“
