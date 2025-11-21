NAPETOSTI U AMERICI
Trump i Epsteinovi dosjei: Zašto je američki predsjednik odlučio objaviti sve dokumente i što slijedi?
Američki predsjednik Donald Trump izazvao je novu političku buru nakon što je, nakon mjeseci odugovlačenja i promjenjivih stavova, potpisao zakon kojim se američkom Ministarstvu pravosuđa nalaže da u roku od 30 dana objavi cjelokupan istražni materijal iz slučaja osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina. Ovaj potez predstavlja preokret u odnosu na Trumpovu raniju poziciju i otvara niz pitanja o političkim motivima, mogućim posljedicama i širem kontekstu njegova odnosa s Epsteinom. Zašto je Trump iznenada promijenio stav?
Trump je tijekom 2024. godine uporno odbijao dopustiti objavu kompletnog dosjea, nazivajući dokumente "nevažnima“, "dosadnima“ i "prevarom“. Međutim, preokret se dogodio u trenutku kada su demokrati objavili tri e-maila iz Epsteinove ostavštine u kojima se spominje predsjednik, a dio republikanaca dao naslutiti spremnost da se prikloni demokratskom prijedlogu da Ministarstvo pravosuđa bude prisiljeno objaviti sve datoteke.
Kako su rasli pritisci - i od žrtava Epsteinova zlostavljanja i iz same Trumpove stranke - predsjednik je odlučio "preuzeti narativ“, pa je javno poručio:
"Nemamo što skrivati.“
Upravo taj zaokret otvorio je put donošenju zakona, koji je zatim i potpisao.
Što otkrivaju već objavljeni e-mailovi?
U dokumentima iz arhive Epsteinove suradnice Ghislaine Maxwell pojavila su se dva sporna e-maila.
U jednom iz 2011. godine Epstein tvrdi da je Trump bio prisutan dok je jedna od žrtava boravila u njegovoj kući, ali dodaje da predsjednik "nikada nije bio spomenut“ pred tijelima kaznenog progona.
U drugom, iz 2019., Epstein sam sebi šalje bilješku u kojoj stoji da Trump "nikada nije dobio masažu“, iako je više puta posjećivao njegovu kuću.
Bijela kuća optužila je demokrate da su "selektivno proslijedili“ dokumente medijima kako bi stvorili "lažan narativ“.
Trump potpisao zakon: Što sada mora učiniti Ministarstvo pravosuđa?
Najnoviji razvoj događaja uslijedio je nakon što je zakon o objavljivanju Epsteinova dosjea izglasan ogromnom većinom u oba doma Kongresa — u Zastupničkom domu s 427 glasova „za“ i samo jednim „protiv“, dok je Senat odluku donio jednoglasno. Time je dokument proslijeđen predsjedniku, koji ga je odmah potpisao.
Zakonom se zahtijeva da Ministarstvo pravosuđa objavi sve materijale iz svoje istrage u obliku koji je pretraživ i može se preuzeti, i to u roku od 30 dana.
Iako je Trump mogao izdati nalog i bez donošenja zakona, politički moment ga je prisilio da podrži inicijativu. U objavi na mreži Truth Social, Trump je optužio demokrate da koriste Epsteina kako bi prikrili uspjehe Bijele kuće:
Što točno sadrže Epsteinovi dosjei?
Dosjei koji će sada morati biti objavljeni obuhvaćaju: transkripte razgovora sa žrtvama i svjedocima, interne dokumente istražitelja, dnevnike letova, kontakt-liste, predmete zaplijenjene tijekom pretresa te dokumentaciju iz prethodnih kaznenih postupaka.
Ti dosjei nisu isto što i 20.000 stranica dokumenata iz Epsteinove ostavštine koje je Kongres objavio prošloga tjedna, ali postoji značajno preklapanje.
Trump tvrdi da republikanci "nemaju nikakve veze s Epsteinom“ i da su "demokrati bili njegovi prijatelji“, iako dostupni podaci pokazuju da su Epsteinovi kontakti obuhvaćali ljude iz oba politička tabora, kao i širok spektar poduzetnika, financijaša i javnih osoba.
Kongres i političke posljedice: što slijedi?
Trumpova promjena stava izazvala je napetosti unutar Republikanske stranke. Dio konzervativnih zastupnika bio je spreman glasati protiv njega, otvarajući jednu od najdubljih pukotina u stranačkoj disciplini od početka njegova mandata.
Istodobno, anketa Reuters/Ipsosa pokazuje pad njegova rejtinga – negativan dojam o Trumpu skočio je s 52% na 58%, dok potpora ostaje stabilna na 40%.
Objava spisa mogla bi postati i političko oružje — protiv predsjednika, ali i protiv njegovih protivnika, ovisno o sadržaju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare