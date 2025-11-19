KRITIČNA TOČKA MANDATA
Avdagić o Trumpovom lošem rejtingu: "Nije samo zbog Epsteinovih dokumenata, dva su važnija razloga"
Potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u anketi Ipsosa provedenoj za novinsku agenciju Reuters pala je na 38 posto i najniža je od njegova stupanja na dužnost.
Nedugo nakon predsjedničke inauguracije 20. siječnja podrška američke javnosti Donaldu Trumpu bila je 47 posto, da bi nakon niza njegovih iznenađujućih odluka i izvršnih naredbi s početka mandata ta potpora u travnju pala na 42 posto. Sada se, pak, dodatno urušila.
Svojevrsni je to preslik stanja iz prvog Trumpovog predsjedničkog mandata od 2017. do 2021. godine. I tada je pri kraju prve godine na dužnosti, u studenome 2017. Trumpov rejting bio nizak, čak niži nego sada - 35 posto, ponajviše zbog porezne reforme koju je gurao unatoč protivljenju većine Amerikanaca.
Inflacija i duga blokada vlade
Je li sadašnji Trumpov nizak rejting posljedica samo objave dijela prepiski pokojnoga Jeffrreyja Epsteina, utjecajnog financijskog savjetnika i seksualnog prijestupnika osuđenog za podvođenje maloljetnica moćnicima, a u kojima se Trumpovo ime spominje na puno mjesta.
Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić smatra da je aktualno nezadovoljstvo javnosti Trumpom, pretočeno u nisku anketnu potporu, kombinacija niza faktora, a ne samo Epsteinovih dosjea.
"Čak ne mislim da Epsteinovi dokumenti imaju ključnu ulogu. Mislim da je vrlo snažan faktor utjecaja inflacija, kao što je to i diljem svijeta. Drugi snažan faktor je blokada američke vlade koja je užasno dugo trajala (43 dana, nap.a.) i ljudima je prouzročila dosta problema u svakodnevnom životu. No blokada vlade je zaustavljena i njen efekt vremenom će opadati. Ljudi će za dva, tri mjeseca zaboraviti na to."
"U problemima je sklon drastičnim potezima"
Što se tiče Epsteinovih dokumenata, inkriminirajućih po Trumpa, Avdagić kaže kako je upitno može li još nešto dosad nepoznato izaći s njima na vidjelo.
"Još je teško reći hoće li napraviti veće probleme njemu i njegovoj administraciji te hoće li biti dodatni eskalacijski faktor u formi političkih međuodnosa i javnog mnijenja", dodao je.
A kad dosegnu nizak rejting političari na dužnosti, a pogotovo državnici poput Trumpa, obično povuku neki drastičan potez nastojeći sanirati štetu i vratiti podršku građana.
"Trump je sklon vrlo drastičnim potezima kada se suoči s određenim problemima, bilo da su na unutarnjem ili na vanjskom planu. Možemo svašta očekivati, a i ne moramo. Ostaje mu neko vrijeme da konsolidira svoje redove i usuglasi djelovanje s Republikanskom strankom. Ili, bolje rečeno, s kandidatima koji idu na midterms", kaže Avdagić.
Prije izbora dogovarat će sa strankom
'Midterms' je američki izraz za tamošnje izbore za Kongres i trećinu mjesta u Senatu koji se uvijek održavaju na polovici mandata američkog predsjednika. Ovi američki izbori bit će održani 3. studenoga iduće godine, ali pripreme već traju i u vremenskim kategorijama političkih izbora zapravo su vrlo blizu. Stoga Avdagić ipak ne vjeruje u neke drastične Trumpove poteze.
"Ne može se tamo grlom u jagode, kako bi mi to ovdje rekli. Midterms su blizu i treba dobro promišljati kakve poteze napraviti, a da nemaju loš efekt na te izbore. Drugim riječima, da Trumpu ne promijene političko okruženje i onemoguće sadašnji stupanj samovlašća, odnosno autonomije koju ima", kaže.
Trump je naime, precizira Avdagić, dobio prilično veliku autonomiju u svome djelovanju.
"Takvu autonomiju drugi američki predsjednici u zadnje vrijeme nisu imali. To mu je omogućila (Republikanska) stranka, ali to je retrogradni proces i on mora sada, kada je stranci važno, njima uzvratiti za to. To znači da (do izbora za Kongres, nap.a.) neće biti njegovih autonomnih odluka, nego odluka usuglašenih baš s Republikanskom strankom", smatra Avdagić.
