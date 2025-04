Što se dogodilo u napadu u “dolini pastira” kojem je ubijeno 26 turista?

Podijeli :

Osumnjičeni pobunjenici ubili su najmanje 26 ljudi u utorak u slikovitom turističkom odmaralištu Pahalgam, što je najsmrtonosniji takav napad u posljednjih 25 godina u indijskom dijelu Kašmira, izazvavši strah od eskalacije napetosti između Indije i Pakistana.

Napad u južnom okrugu Kašmira, Anantnagu, izazvao je val bijesa diljem Indije. Dogodio se usred vrhunca turističke sezone dok su stotine tisuća turista boravile u regiji koju potresa oružani ustanak koji traje već tri desetljeća.

Odmah nakon napada, policijske i paravojne postrojbe pohrlile su na mjesto događaja kako bi evakuirale ranjene turiste i započele potragu za napadačima. Indijski ministar unutarnjih poslova Amit Shah, zajedno s najvišim sigurnosnim dužnosnicima zemlje, otputovao je u Kašmir, dok je premijer Narendra Modi skratio svoj posjet Saudijskoj Arabiji i vratio se u New Delhi, gdje je u srijedu ujutro održao sastanak kako bi se osmislio odgovor Indije.

Napad se dogodio i u trenutku kada je Indija ugostila potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država, JD Vancea, koji je stigao u ponedjeljak, a odlazak je planiran za četvrtak.

Što se dogodilo?

Pahalgam, što na kašmirskom znači “dolina pastira”, jedno je od najposjećenijih turističkih odredišta u regiji, smješteno oko 50 km od glavnog grada Srinagara.

U utorak su svjedoci izjavili za Al Jazeeru da je područje vrvjelo turistima. Oko 14:45, skupina naoružanih muškaraca u maskirnim uniformama pojavila se iz obližnje šume, rekao je jedan dužnosnik, koji je želio ostati anoniman.

Napadači su “otvorili nasumičnu vatru na livadi Baisaran, slikovitom uzvisini do koje se može doći samo pješice ili jahanjem ponija”, rekao je isti izvor. Mnogi turisti zatečeni su nespremni kad je odjeknula salva metaka, prenosi AlJazeera.

Simran Chandani, turistkinja iz Nagpura u zapadnoj indijskoj saveznoj državi Maharashtra, rekla je da nije bila sigurna hoće li preživjeti napad.

“Spremali smo se otići nakon što smo popili čaj i jeli Maggi” kada je napad počeo, rekla je, opisujući Pahalgam kao “mini-Švicarsku”.

Onda se sve promijenilo. “Vidjela sam ljude kako trče prema dolje, pomislili smo da je puknuo balon, svi su se gurali. Tada su nam rekli da se dogodio napad,” prisjetila se, dodajući da su većinom muškarci bili meta napada.

Koliko je ljudi ubijeno i što znamo o njima?

U napadu je ubijeno najmanje 26 ljudi, a više od desetak drugih je ranjeno. Među poginulima su gotovo svi bili civili, uključujući i časnika indijske mornarice iz sjeverne savezne države Haryana koji je bio na medenom mjesecu.

Poginuo je i 68-godišnji bivši bankar iz Pandurangapurama u južnoj državi Andhra Pradesh koji je putovao s suprugom, zatim agent za nekretnine iz Karnatake, računovođa iz Odishae, trgovac cementom iz Uttar Pradesha i povratnik s rada u inozemstvu iz Kerale.

Jedna žrtva bila je stranac – državljanin Nepala.

Tko je preuzeo odgovornost za napad?

Odgovornost je preuzela skupina The Resistance Front (TRF), za koju se vjeruje da je ogranak pakistanske skupine Lashkar-e-Taiba.

U priopćenju su napade povezali s tisućama dozvola za stalni boravak koje su indijske vlasti izdale svojim državljanima, omogućujući im da žive i rade u Kašmiru. Al Jazeera nije mogla neovisno potvrditi autentičnost te izjave.

Stotine uhićenih nakon napada militanata u indijskom Kašmiru Plenković: Hrvatska je solidarna s Indijom i osuđuje teroristički napad

Indijska vlada je 2019. ukinula poluautonomni status Kašmira, čime je uspostavila jaču kontrolu iz središta i podijelila bivšu državu na dva savezna teritorija. Odluka je dodatno povećala političke napetosti u regiji te omogućila izdavanje dozvola za boravak osobama koje nisu iz Kašmira, što je prije bilo zabranjeno.

Indijski dužnosnici, pod uvjetom anonimnosti, izjavili su za Al Jazeeru da se sumnja da su u napadu sudjelovala četvorica napadača – dvojica iz Pakistana i dvojica iz indijskog dijela Kašmira.

Najsmrtonosniji napad od 2000.

No, napad u utorak vjerojatno je najsmrtonosniji napad na turiste još od onoga u Nunwanu 2000. godine.

Općenito, Kašmir nije zabilježio toliki broj poginulih u jednom napadu još od bombaškog napada ispred zgrade zakonodavne skupštine 2001. godine u kojem je ubijeno 35 ljudi.

Opseg i brutalnost napada šokirali su preživjele i lokalne političare.

“Bili smo u Pahalgamu, sjedila sam na stolici na livadi kad sam čula tri pucnja, što je izazvalo kaos,” rekla je Vinu Bai, 65-godišnja turistkinja iz države Gujarat, koja se liječi zbog prostrijelne rane u bolnici u Anantnagu. “Svi su počeli trčati. U kaosu me pogodio metak u ruku. Vjerovali smo da je Kašmir sada miran. Nismo mogli ni zamisliti da bi se ovako nešto moglo dogoditi.”

Iltija Mufti, mlada političarka iz oporbene stranke, izjavila je da Pahalgam inače patrolira velik broj indijskih sigurnosnih snaga. “Za napad ovakvih razmjera da se dogodi na mjestu poput Baisarana je krajnje šokantno,” rekla je.

“U našem društvu nema mjesta za ovakve napade.”

Hoće li Indija uzvratiti Pakistanu?

Stručnjaci smatraju da bi odgovor Indije mogao uključivati neku vrstu odmazde protiv Pakistana zbog brutalnog napada.

„Ovo je čin rata. Tako to vidimo. Napad se dogodio samo nekoliko dana nakon govora načelnika pakistanske vojske,“ izjavila je Tara Kartha iz Centra za kopnene vojne studije (CLAWS) u New Delhiju, referirajući se na govor generala Asima Munira 16. travnja u kojem je ponovio podršku ideji dviju nacija koja je dovela do podjele Indije 1947. te potvrdio „razliku u odnosu na hinduse“.

Kartha je rekla da se ton napada u Pahalgamu poklapa s „govorom prepunim uvreda“ generala Munira. „Samo ako Pakistan najoštrije osudi napad i u sljedeća 48 sata obeća poduzeti akcije protiv terorista, ozbiljna kriza možda se može izbjeći.“

Pakistan je reagirao u ranim jutarnjim satima srijede.

„Zabrinuti smo zbog gubitka života turista u napadu u okrugu Anantnag, u indijski nezakonito okupiranom Džamu i Kašmiru. Izražavamo sućut obiteljima preminulih i želimo brz oporavak ozlijeđenima,“ objavilo je pakistansko Ministarstvo vanjskih poslova.

Indija i Pakistan polažu pravo na cijeli Kašmir, ali svaki kontrolira njegov dio.

Kašmirski političari i građanske udruge osudili su napad, tvrdeći da takvi činovi najviše štete samim stanovnicima regije.

„Ovo je teroristički čin. Ne mogu ga drukčije nazvati. Tko god da je to učinio, želi samo naštetiti Kašmircima, našem gospodarstvu i političkoj stabilnosti koja se napokon počela vraćati posljednjih mjeseci,“ rekao je Waheed ur Rehman Para, zastupnik oporbene Narodne demokratske stranke (PDP).

Turizam je važan dio lokalne ekonomije i čini gotovo 7 % regionalnog BDP-a. Velik broj posjetitelja dodatno jača političku poruku vladajuće stranke da je u regiji postignut mir i stabilnost.

