Zašto je svrgnut posljednji iranski šah? Ženama je dao pravo glasa i koristio tajnu policiju za teror

Pahlavijev odnos sa Zapadom, posebice sa Sjedinjenim Američkim Državama i Velikom Britanijom, bio je jedna od odrednica njegove vladavine. Te su zemlje podržavale njegov režim, uključujući i državni udar 1953., u kojem su američke i britanske obavještajne službe pomogle vratiti šaha na vlast nakon što je njegov premijer, Mohammad Mossadegh, nacionalizirao naftnu industriju.