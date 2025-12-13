Više od 180 stranaca ilegalno je ušlo u Poljsku kroz tunel ispod granice s Bjelorusijom. Većina migranata već je privedena, a potraga za ostalima još traje.
Dugačak oko 100 metara
Poljski granični službenici otkrili su ilegalni prelazak poljsko-bjeloruske granice koji je uključivao više od 180 stranaca.
Migranti su ušli na poljski teritorij kroz tunel iskopan ispod brane u blizini mjesta Narewka u Podlaskom vojvodstvu.
🚨 Kolejny podkop wydrążony pod linią polsko - białoruskiej 🇵🇱-🇧🇾 granicy państwowej ❗️— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 12, 2025
Kilkudziesięciometrowy tunel pod barierą i drogą techniczną miał około 1,5 m wysokości. Jego ukryte w lesie wejście znajdowało się około 5⃣0⃣ metrów po białoruskiej stronie granicy, wyjście… pic.twitter.com/AOzcs0sIoZ
Zahvaljujući integriranim elektroničkim sustavima, granična policija ih je brzo locirala nakon što su izašli iz tunela te je više od 130 migranata privedeno, dok je potraga za ostalima još u tijeku.
Tunel je dug gotovo sto metara i visok oko 1,5 metara.
Ulaz, skriven u šumi na bjeloruskoj strani, nalazio se oko 50 metara od granice, dok je izlaz bio smješten svega 10 metara od poljske granice, javlja Euronews.
Uhićeni Afganistanci, Pakistanci, Indijci i Nepalcli
Granične vlasti navele su da su u potrazi sudjelovali i vojnici, policijski službenici te službeni psi tragači, što je omogućilo brzo privođenje većine migranata.
Među privedenima su prevladavali državljani Afganistana i Pakistana, ali skupina je uključivala i osobe iz Indije, Nepala i Bangladeša.
Istodobno su privedena i dva vozača. Riječ je o 69-godišnjem Poljaku i 49-godišnjem Litavcu. Sumnjiči ih se za krijumčarenje migranata prema zapadnoj Europi.
Četvrti tunel u toj oblasti
Daljnje istrage su u tijeku. Ovo je četvrti takav tunel koji su ove godine otkrili pripadnici Podlaskog odjela Granične straže.
Granična straža naglasila je da je zahvaljujući kombinaciji elektroničkih i fizičkih sigurnosnih mjera bilo moguće brzo reagirati na ovakve pokušaje probijanja državne granice.
