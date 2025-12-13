Oglas

Kod granice s Poljskom pronađen podzemni tunel dugačak gotovo 100 metara

N1 Info
13. pro. 2025. 16:10
Foto: Straż Graniczna

Više od 180 stranaca ilegalno je ušlo u Poljsku kroz tunel ispod granice s Bjelorusijom. Većina migranata već je privedena, a potraga za ostalima još traje.

Dugačak oko 100 metara

Poljski granični službenici otkrili su ilegalni prelazak poljsko-bjeloruske granice koji je uključivao više od 180 stranaca.

Migranti su ušli na poljski teritorij kroz tunel iskopan ispod brane u blizini mjesta Narewka u Podlaskom vojvodstvu.

Zahvaljujući integriranim elektroničkim sustavima, granična policija ih je brzo locirala nakon što su izašli iz tunela te je više od 130 migranata privedeno, dok je potraga za ostalima još u tijeku.

Tunel je dug gotovo sto metara i visok oko 1,5 metara.

Ulaz, skriven u šumi na bjeloruskoj strani, nalazio se oko 50 metara od granice, dok je izlaz bio smješten svega 10 metara od poljske granice, javlja Euronews.

Uhićeni Afganistanci, Pakistanci, Indijci i Nepalcli

Granične vlasti navele su da su u potrazi sudjelovali i vojnici, policijski službenici te službeni psi tragači, što je omogućilo brzo privođenje većine migranata.

Među privedenima su prevladavali državljani Afganistana i Pakistana, ali skupina je uključivala i osobe iz Indije, Nepala i Bangladeša.

Istodobno su privedena i dva vozača. Riječ je o 69-godišnjem Poljaku i 49-godišnjem Litavcu. Sumnjiči ih se za krijumčarenje migranata prema zapadnoj Europi.

Četvrti tunel u toj oblasti

Daljnje istrage su u tijeku. Ovo je četvrti takav tunel koji su ove godine otkrili pripadnici Podlaskog odjela Granične straže.

Granična straža naglasila je da je zahvaljujući kombinaciji elektroničkih i fizičkih sigurnosnih mjera bilo moguće brzo reagirati na ovakve pokušaje probijanja državne granice.

Teme
bjelorusija migracije migranti poljska

