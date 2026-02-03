Oglas

poljski premijer

Tusk o Epsteinu: "Postoji posebno mjesto u paklu za one koji su sudjelovali, šutjeli i pokušali sve zataškati“

N1 Info
03. velj. 2026. 19:55
Donald Tusk
AFP / WOJTEK RADWANSKI

Poljski premijer Donald Tusk najavio je osnivanje posebne analitičke skupine koja će istražiti moguće poljske aspekte skandala Jeffreyja Epsteina, nakon što su objavljeni novi detalji o njegovim aktivnostima u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tijekom sjednice vlade 2. veljače, Donald Tusk rekao je da je formiranje skupine nužno zbog informacija o mogućim poljskim vezama sa slučajem, koje su se pojavile nakon što su razotkrivene činjenice o pedofilskim aktivnostima Jeffreyja Epsteina.

Prema riječima premijera, skupina će pregledati svu dostupnu dokumentaciju i komunikaciju kako bi se utvrdila uloga poljskih državljana u ovom slučaju te, ako bude potrebno, pokrenula istragu, piše ukrajinski portal Mezha.

Tusk je dodao da vlada razmatra mogućnost obraćanja američkoj strani radi dobivanja dodatnih dokumenata i materijala koji bi se mogli odnositi na poljske žrtve ili druge relevantne tragove.

Premijer je naglasio presedan ove situacije i poručio da će poljska država učiniti sve kako bi se osigurala odgovornost počinitelja i zaštita žrtava.

"Postoji posebno mjesto u paklu za one koji su sudjelovali, za one koji su šutjeli i za one koji su pokušali sve zataškati“, rekao je Tusk.

Donald Tusk Jeffrey Epstein Poljska epstein dosjei istraga

