U Poljskoj veliki pad povjerenja u Katoličku Crkvu

Kriza povjerenja u Poljsku Katoličku Crkvu produbljuje se. Najnovije istraživanje pokazuje da gotovo polovica Poljaka ima negativno mišljenje o toj instituciji, a velika većina priznaje da se njihov stav prema kleru posljednjih godina promijenio.
Novo istraživanje pokazuje stavove Poljaka prema Katoličkoj Crkvi.
Istraživanje je proveo Nacionalni istraživački panel Ariadna, na narudžbu portala Wirtualna Polska, a ispitanici su odgovarali na pitanja o svom stavu prema Katoličkoj Crkvi u Poljskoj.
Čak 45 posto ispitanika ima negativno mišljenje o toj instituciji – 24 posto ocjenjuje je kao „uglavnom negativnu“, dok 21 posto navodi da je njihov stav „izrazito negativan“.
S druge strane, 38 posto ispitanika ima pozitivan stav prema Katoličkoj Crkvi (15 posto „izrazito pozitivan“, a 23 posto „uglavnom pozitivan“). Preostalih 17 posto odgovorilo je: „teško je reći“.
Polovica ispitanih Crkvu ocjenjuje lošije nego prije
Točno 50 posto ispitanika navelo je da danas na Crkvu gleda lošije nego prije nekoliko godina. Njih 45 posto tvrdi da im se mišljenje nije promijenilo, dok samo 5 posto kaže da sada ima pozitivniji stav prema Katoličkoj Crkvi.
Istraživanje je provedeno od 15. do 17. prosinca 2025. godine metodom CAWI na reprezentativnom uzorku od 1.077 ispitanika, javlja Polsat.
Smanjuje se i broj novih svećenika
Potencijalni gubici Katoličke Crkve u Poljskoj ne odnose se samo na vjernike. Izvješće Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia 2024, objavljeno u prosincu, pokazuje da se između 2018. i 2024. broj inkardiniranih svećenika smanjio za 6,4 posto, dok se broj svećenika koji djeluju u župama smanjio za 11,7 posto.
„Broj dijecezanskih bogoslova smanjio se za 5,3 posto u odnosu na prošlu godinu, a od 2018. pa do danas pao je za više od 50 posto. U istom razdoblju broj redovnica u aktivnim zajednicama smanjio se za više od dvije tisuće“, navodi Institut za statistiku Katoličke Crkve u svom izvješću.
Kako se objašnjava, promjene u Poljskoj treba promatrati u kontekstu širih globalnih procesa jer je sličan pad svećeničkih zvanja vidljiv i u drugim dijelovima svijeta.
„Od 1970. godine ukupan broj svećenika u svijetu smanjio se za više od 12 tisuća (s gotovo 420 tisuća na oko 408 tisuća). Istodobno, broj dijecezanskih svećenika porastao je za gotovo osam tisuća (na 279.200), dok se broj redovničkih svećenika smanjio za gotovo 20 tisuća“, navodi se u izvješću.
