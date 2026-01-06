U Poljskoj veliki pad povjerenja u Katoličku Crkvu

„Broj dijecezanskih bogoslova smanjio se za 5,3 posto u odnosu na prošlu godinu, a od 2018. pa do danas pao je za više od 50 posto. U istom razdoblju broj redovnica u aktivnim zajednicama smanjio se za više od dvije tisuće“, navodi Institut za statistiku Katoličke Crkve u svom izvješću.