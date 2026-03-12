Stravično otkriće u tijelu poginulog vojnika vraćenog iz Rusije u Ukrajinu: Osoblje hitno evakuirano

U Černivcima je ukrajinski tim za forenzička vještačenja otkrio granatu unutar tijela vojnika koje je vraćeno iz Rusije u razmjeni zarobljenika. Incident je izazvao paniku u uredu, javlja Suspilne.
Viktor Bačinski, voditelj regionalnog forenzičkog ureda, objasnio je da se eksplozivne naprave obično pronalaze u džepovima. U ovom slučaju, međutim, granata je bila smještena ispod kože. Prošla je kroz trbušnu šupljinu, ostala ispod desnog bedra i nije eksplodirala, javlja Euromaidan Press.
„Obdukcija je mogla koštati života: pirotehničari su jedva spasili mrtvačnicu od eksplozije“, rekao je Bačinski.
Kada je stručnjak započeo obdukciju, otvarajući lubanju i prsnu šupljinu, te došao do uda, počeo je rezati i otkrio neeksplodiranu granatu ispod kože, ispričao je.
„Svo osoblje mrtvačnice je evakuirano, a pozvani su pirotehničari kako bi sigurno uklonili granatu“, nastavio je.
Granata je potom odnesena na poligon gdje je kontrolirano detonirana. U suprotnom je mogla eksplodirati unutar mrtvačnice.
„Zato sada uvijek prvo radimo s pirotehničarima i hitnim službama. To je vrlo ozbiljan postupak, ali u ovom slučaju eksplozivna naprava u početku nije bila otkrivena“, dodao je Bačinski.
Psihološke operacije iza masovnog vraćanja tijela
Ranije je forenzički stručnjak Oleksandr Kovalenko objasnio da svako masovno vraćanje tijela predstavlja psihološku operaciju usmjerenu na pritisak na Ukrajinu. Moskva šalje velike pošiljke, oko 1.000 tijela odjednom, dok Ukrajina vraća samo desetke tijela ruskih vojnika.
Time se stvara dojam da su ukrajinski gubici katastrofalni i nerazmjerni u odnosu na ruske. U stvarnosti, na svakom četvornom kilometru privremeno okupiranog teritorija nalaze se 2–3 tijela ukrajinskih branitelja, dok ruske snage na istom području vjerojatno gube stotine vojnika.
