Kremljeve vlastite povjerljive procjene navodno procjenjuju da je 1.315.000 ruskih vojnika poginulo ili ranjeno na bojištu od početka ruske potpune invazije na Ukrajinu u veljači 2022., rekao je predsjednik Volodimir Zelenski 10. ožujka, pozivajući se na ukrajinske obavještajne izvještaje.
Zelenski, koji je to izjavio nakon sastanka s Olehom Ivaščenkom, novim šefom vojne obavještajne službe (HUR), rekao je na društvenim mrežama da procjena ruskih gubitaka dolazi iz dokumenata do kojih su došle ukrajinske obavještajne mreže.
„Imamo razloga vjerovati da su te brojke podcijenjene“, dodao je Zelenski, a piše The Kyiv Independent. Najnoviji izvještaji relativno su usklađeni s procjenama Glavnog stožera Ukrajine, koji je 10. ožujka objavio da je Rusija izgubila oko 1.274.990 vojnika u Ukrajini. U tim brojkama nije precizirano radi li se o poginulima ili ranjenima, no opće je prihvaćeno da uključuju poginule, ranjene, nestale i zarobljene.
Od početka potpune invazije ruske vlasti odbijaju objaviti podatke o gubicima svoje vojske. Iako su u početku objavljivane neke službene informacije, prošlo je više od tri godine od posljednjeg puta kada je Rusija objavila bilo kakve brojke, čak i one znatno umanjene.
„Zabilježena je promjena u omjeru poginulih i ranjenih među ruskim snagama: od ukupnih gubitaka 62 posto su poginuli, a 38 posto ranjeni“, rekao je Zelenski.
Predsjednik nije precizirao na koji se ukupni broj gubitaka taj omjer odnosi. Nije odmah bilo jasno odnosi li se na 1.315.000 ruskih vojnika za koje je rekao da ih ruski izvještaji navode kao poginule ili teško ranjene.
U govoru na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji u veljači 2025. Zelenski je rekao da je gotovo 250.000 ruskih vojnika poginulo, iako je taj broj značajno porastao tijekom protekle godine.
Zapadni analitičari više su puta ocijenili da je 2025. bila najkrvavija godina rata punog opsega, pri čemu su ruski gubici na bojištu u Ukrajini dosegnuli najmanje 400.000 poginulih, ranjenih i nestalih te godine. Prema nekim procjenama, Rusija je 2025. mogla izgubiti više vojnika nego od 2022. do 2024. zajedno.
Neovisni ruski medij Mediazona, u suradnji s BBC-jevim ruskim servisom, potvrdio je identitet više od 200.000 ruskih vojnika poginulih u Ukrajini do 2. ožujka.
Zelenski je u intervjuu za France TV 4. veljače rekao da je najmanje 55.000 ukrajinskih vojnika poginulo na bojištu od početka ruske potpune invazije.
Izvješće CSIS-a iz siječnja 2026. navodi da je Ukrajina vjerojatno pretrpjela između 500.000 i 600.000 ukupnih gubitaka od veljače 2022. do prosinca 2025., od čega se procjenjuje da je između 100.000 i 140.000 poginulih u borbi (KIA).
