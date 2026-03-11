„Imamo razloga vjerovati da su te brojke podcijenjene“, dodao je Zelenski, a piše The Kyiv Independent. Najnoviji izvještaji relativno su usklađeni s procjenama Glavnog stožera Ukrajine, koji je 10. ožujka objavio da je Rusija izgubila oko 1.274.990 vojnika u Ukrajini. U tim brojkama nije precizirano radi li se o poginulima ili ranjenima, no opće je prihvaćeno da uključuju poginule, ranjene, nestale i zarobljene.