"Strategija siromaha"
Kako Rusi sovjetskom taktikom "tisuću rezova" opterećuju ukrajinske snage na prvoj crti
Budući da su crte bojišnice praktički zamrznute nakon četiri godine rata u Ukrajini, Rusija je počela koristiti novu taktiku poznatu kao „tisuću rezova” – istodobne napade manjih skupina koje uspijevaju prodrijeti dublje na ukrajinski teritorij iskorištavajući slabosti u obrani.
Nakon četiri godine rata, Rusija je promijenila taktiku na bojišnici. Male jurišne jedinice, sastavljene od samo dva ili tri vojnika, iskorištavaju slabosti u ukrajinskoj obrani, ciljajući na sporo i bolno iscrpljivanje umjesto na jedan presudan udarac, piše France24.
Taktika „tisuću rezova” postajala je sve važnija tijekom 2025. godine, a do prošlog ljeta postala je primarna metoda koju koriste ruske snage, rekao je Erik Stijnman, sigurnosni stručnjak s Nizozemskog instituta za međunarodne odnose Clingendael.
Riječ je o oživljavanju sovjetskih taktičkih metoda prikrivenog djelovanja iz Drugog svjetskog rata, prilagođenih aktualnom sukobu, rekla je Veronika Hinman, stručnjakinja za Rusiju i međunarodne odnose sa Sveučilišta u Portsmouthu.
„Tisuću rezova” izvode male skupine vojnika koje uspijevaju infiltrirati se na ukrajinski teritorij. To su jedinice sastavljene od dva ili tri vojnika koji uspijevaju izbjeći ukrajinski nadzor, rekao je Stijnman. Te jedinice rijetko broje više od 10 boraca, jer je cilj biti što neupadljiviji.
Prema Atlas Institutu za međunarodne odnose, američkom think tanku, ove mikro-jedinice ostvarile su taktičke dobitke u ključnim gradovima poput Kupjanska i Pokrovska.
Testiranje – i iscrpljivanje – ukrajinske obrane
Ruske snage počele su uspješno probijati ukrajinske obrambene linije u Pokrovsku malim skupinama boraca u studenom 2025. Ukrajinska vojska bila je prisiljena na povlačenje. Rusija je potom objavila da je zauzela Pokrovsk, ključni grad u Donjeckoj oblasti, iako Ukrajinci tvrde da i dalje kontroliraju dio grada.
Rusija nastoji primijeniti ovu metodu duž cijele bojišnice.
„Cilj je pronaći praznine uz mali broj ljudi, a zatim poslati pješaštvo”, rekla je Hinman.
Ruski vojnici obično se infiltriraju koristeći termo-platna ili šatore koje drže podalje od tijela pomoću ručki. Nastoje se približiti ukrajinskim snagama što je više moguće kako bi provjerili njihove položaje i testirali njihovu snagu, navodi se u izvješću britanskog instituta Royal United Services Institute iz listopada 2025.
Metoda koja ne dovodi nužno do teritorijalnih dobitaka
Ako tijekom tih misija uspiju ubiti ukrajinske vojnike, tim bolje. No čak i ako Rusija u tim operacijama gubi više ljudi nego Ukrajina, ona je sposobnija podnijeti takve gubitke, rekao je Stijnman.
Metoda „tisuću rezova” ne dovodi nužno do teritorijalnih dobitaka za rusku stranu.
Umjesto toga, predstavlja značajnu promjenu u načinu razmišljanja vojske, odmak od tradicionalne želje za „dramatičnim razornim udarcem” prema pristupu „bez glamura, ali s visokom razinom ustrajnosti”, rekao je Will Kingston-Cox, stručnjak za Rusiju pri Međunarodnom timu za proučavanje sigurnosti u Veroni.
Ovaj pristup zapravo je „strategija siromaha”, rekao je Stijnman, u nedostatku sposobnosti da se „ostvari pravi proboj”.
„Sveprisutnost dronova na bojištu” također objašnjava primjenu ove taktike, rekla je Hinman. Veće skupine vojnika lakše je uočiti dronovima, a zatim ih gađati topništvom, dodao je Kingston-Cox.
Taktika za produžavanje rata
Ruski rat protiv Ukrajine rat je iscrpljivanja, a ovaj način djelovanja „omogućuje Rusiji da produži sukob” u svoju korist, rekao je Stijnman. Moskva želi da rat traje dok ne ostvari odlučujuću pobjedu; brojni upadi preko ukrajinskih obrambenih linija prisiljavaju Ukrajince na reakciju i iscrpljuju njihove zalihe streljiva.
Taktika je također politički korisna za Moskvu. Fotografije ruskih vojnika koji vijore zastavom usred ukrajinskih sela počele su se pojavljivati u ljeto 2025., stvarajući dojam da je Rusija preuzela kontrolu nad tim teritorijima.
No ti upadi ne traju dugo. Ukrajina jednostavno uklanja ruske zastave sa svog teritorija kada više nema nikoga tko bi ih branio.
Ipak, dok mirovni pregovori između Ukrajine i Rusije zapinju, takve slike stvaraju dojam da Rusi napreduju te su stoga u poziciji snage. Takve fotografije „daju dojam da Rusija osvaja teritorij”, rekao je Stijnman.
Ukrajina se počinje prilagođavati
„To je sjajan propagandni alat” za ruske snage, složila se Hinman.
Ukrajina se počinje prilagođavati. Vojska koristi tehnološka rješenja, poput kopnenih dronova duž bojišnice, kako bi smanjila ljudske gubitke povezane s tim upadima, rekao je Stijnman.
Nadalje, „Ukrajina je pojačala napade duboko na ruskom teritoriju, na rusku energetsku i vojnu infrastrukturu, kako bi rat iscrpljivanja učinila jednako bolnim za Moskvu”, rekao je Kingston-Cox.
Tisuće „rezova” koje Rusija nanosi ipak ostavljaju ožiljke na ukrajinskim ratnim naporima.
