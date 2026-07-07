Kovač o mogućem izlasku Milanovića na parlamentarne izbore: "To nije zabrinjavajuće za HDZ, nego za oporbeni savez"

"S druge strane, mi pišemo i govorimo o problemima u Rusiji, Kini i Iranu, dok Kinezi i Rusi pišu o problemima na Zapadu. Pišu o Velikoj Britaniji, Francuskoj, primjerice o presudi gospođi Le Pen i da će Bardella biti kandidat. Pišu o onome što se događa u Njemačkoj, o gašenju radnih mjesta u Volkswagenu. Pišu i o problemima u SAD-u te o procesu u kojem Europa preuzima sve veću odgovornost za vlastitu sigurnost. Taj će se proces nastaviti i nakon Donalda Trumpa jer Amerikanci vide da neće moći biti toliko angažirani izvan SAD-a te će se više usmjeriti na zaštitu zapadne hemisfere. Ondje gdje budu mogli i morali, intervenirat će izvan nje, ali svjesni su da se moraju konsolidirati", rekao je.