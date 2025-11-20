Sunce je zašlo u ovom gradu, idući put izlazi za 64 dana

Aljaški okrug neće biti u potpunom mraku te će imati nekoliko sati tzv. građanskog sumraka, blijedog plavog svjetla koje se inače vidi prije zore.
Utqiagvik je ove godine vidio svoj posljednji izlazak Sunca; najsjevernije naselje u SAD-u neće ponovno vidjeti Sunce sve do 22. siječnja 2026., jer u Arktičkom krugu započinje polarna noć.
Zbog nagiba Zemljine osi, Sunce se u Utqiagviku sljedećih 64 dana neće podići iznad horizonta. No, okrug neće biti u potpunoj tami — svakog dana imat će nekoliko sati tzv. građanskog sumraka, blijedog plavog svjetla uobičajenog prije svitanja.
The long #PolarNight has begun in the United States' northernmost city—Utqiaġvik, Alaska!— NOAA Satellites (@NOAASatellites) November 19, 2025
Yesterday, @NOAA's #GOESWest (#GOES18) 🛰️ captured the last sunset of the year in Utqiaġvik. The sun will rise above the horizon again in about 64 days, on January 22, 2026. pic.twitter.com/sp29tcoFJY
Dom 4400 stanovnika
Utqiagvik se nalazi oko 500 milja sjeverozapadno od Fairbanksa i dom je oko 4.400 stanovnika, s arheološkim nalazištima koja datiraju iz 500. godine, prema službenoj gradskoj stranici.
A stunning timelapse captures the final sunrise and sunset of the year in Utqiaġvik, Alaska, as the northernmost U.S. town enters 65 days of polar night. 🌅 pic.twitter.com/5vkxKehhFb— AccuWeather (@accuweather) November 19, 2025
Bez sunčeve svjetlosti i dnevnog zagrijavanja, temperature tijekom polarne noći u Arktičkom krugu naglo padaju.
Tijekom polarne noći mjesta unutar Arktičkog kruga, poput Utqiagvika, neće ponovno vidjeti izlazak Sunca sve do kraja siječnja 2026.
🚨: The Sun has officially set in Barrow, Alaska, and it won't rise again until January 22, 2026. pic.twitter.com/00HFNhnJ1k— Curiosity (@MAstronomers) November 20, 2025
Povezanost polarne noći s polarnim vrtlogom
Fenomen polarne noći također igra ulogu u formiranju polarnog vrtloga — područja niskog tlaka u stratosferi koje sadrži iznimno hladan zrak.
Bez sunčeve svjetlosti, ovaj se dio atmosfere iznad troposfere (gdje nastaje vrijeme) izrazito hladi. Povremeno, taj se arktički zrak spusti ispod stratosfere i kreće prema jugu, preko nižih dijelova SAD-a.
Dok zime u Utqiagviku donose više od 60 dana tame, ljeti grad doživi gotovo tri mjeseca neprekidnog dnevnog svjetla.
