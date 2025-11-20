Oglas

duga polarna noć

Sunce je zašlo u ovom gradu, idući put izlazi za 64 dana

N1 Info
N1 Info
|
20. stu. 2025. 20:37
polarna noć na aljasci
Screenshot / X

Aljaški okrug neće biti u potpunom mraku te će imati nekoliko sati tzv. građanskog sumraka, blijedog plavog svjetla koje se inače vidi prije zore.

Utqiagvik je ove godine vidio svoj posljednji izlazak Sunca; najsjevernije naselje u SAD-u neće ponovno vidjeti Sunce sve do 22. siječnja 2026., jer u Arktičkom krugu započinje polarna noć.

Zbog nagiba Zemljine osi, Sunce se u Utqiagviku sljedećih 64 dana neće podići iznad horizonta. No, okrug neće biti u potpunoj tami — svakog dana imat će nekoliko sati tzv. građanskog sumraka, blijedog plavog svjetla uobičajenog prije svitanja.

Dom 4400 stanovnika

Utqiagvik se nalazi oko 500 milja sjeverozapadno od Fairbanksa i dom je oko 4.400 stanovnika, s arheološkim nalazištima koja datiraju iz 500. godine, prema službenoj gradskoj stranici.

Bez sunčeve svjetlosti i dnevnog zagrijavanja, temperature tijekom polarne noći u Arktičkom krugu naglo padaju.

Tijekom polarne noći mjesta unutar Arktičkog kruga, poput Utqiagvika, neće ponovno vidjeti izlazak Sunca sve do kraja siječnja 2026.

Povezanost polarne noći s polarnim vrtlogom

Fenomen polarne noći također igra ulogu u formiranju polarnog vrtloga — područja niskog tlaka u stratosferi koje sadrži iznimno hladan zrak.

Bez sunčeve svjetlosti, ovaj se dio atmosfere iznad troposfere (gdje nastaje vrijeme) izrazito hladi. Povremeno, taj se arktički zrak spusti ispod stratosfere i kreće prema jugu, preko nižih dijelova SAD-a.

Dok zime u Utqiagviku donose više od 60 dana tame, ljeti grad doživi gotovo tri mjeseca neprekidnog dnevnog svjetla.

Teme
Utqiagvik aljaska polarna noć

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

