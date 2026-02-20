Oglas

Suosnivač modnog diva preminuo nakon pada s balkona nebodera

N1 Info
20. velj. 2026. 11:39
Suosnivač internetskog modnog diva Asosa preminuo je nakon pada s balkona nebodera u Tajlandu, priopćila je policija.

Quentin Griffiths, suosnivač internetskog modnog diva Asos, identificiran je kao muškarac koji je 9. veljače 2026. godine smrtno stradao nakon pada s višekatnice u Pattayi, poznatom obalnom gradu na istoku Tajlanda, priopćila je tajlandska policija.

Policijski istražitelj rekao je za BBC da je Griffiths, britanski državljanin, bio sam, da je njegova soba bila zaključana iznutra te da u trenutku smrti nije bilo tragova provale. Obdukcija nije pokazala nikakve dokaze o kaznenom djelu, piše BBC.

Griffiths je suosnovao Asos 2000. godine te je ostao značajan dioničar i nakon što je pet godina kasnije napustio tvrtku.

ASOS Quentin Griffiths

