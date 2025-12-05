Švedski zastupnik skupljao nacističke predmete. Odstupio nakon što su mediji saznali za zbirku

„Nakon što su mediji danas podigli veliku priču oko ovog interesnog područja, odlučio sam odstupiti s parlamentarne dužnosti. Moje vojno-historijsko zanimanje ne bi trebalo biti teret mojoj stranci, iako imam čistu savjest. U ovoj branši ponekad se mora voditi računa o tome kako nešto izgleda, a ne kako zapravo jest”, napisao je u komentaru TT-u.