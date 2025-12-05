Švedski zastupnik skupljao nacističke predmete. Odstupio nakon što su mediji saznali za zbirku

SD-ov političar Göran Hargestam podnosi ostavku na svoju dužnost u švedskom parlamentu.
Ova odluka dolazi nakon otkrića Expressena o njegovoj nacističkoj zbirci.
„Moje vojno-historijsko zanimanje ne bi trebalo biti teret mojoj stranci, iako imam čistu savjest”, napisao je u poruci za novinsku agenciju TT.
U zbirci koja je pripadala Hargestamu, a koja je ostala zaboravljena, nalaze se primjerak „Mein Kampfa” iz 1933., pehar s kukastim križem i idol-slike Adolfa Hitlera.
Predmeti su pronađeni u Hargestamovoj poslovnoj zgradi u Valdemarsviku, koju je prodao prošle godine, što je Expressen otkrio u četvrtak ujutro.
Sada novinska agencija TT izvještava da Göran Hargestam napušta svoj mandat u parlamentu. U komentaru je napisao:
„Nakon što su mediji danas podigli veliku priču oko ovog interesnog područja, odlučio sam odstupiti s parlamentarne dužnosti. Moje vojno-historijsko zanimanje ne bi trebalo biti teret mojoj stranci, iako imam čistu savjest. U ovoj branši ponekad se mora voditi računa o tome kako nešto izgleda, a ne kako zapravo jest”, napisao je u komentaru TT-u.
Hargestam je i predsjednik SD-a u Östergötlandu.
Objašnjenje prije ostavke
Expressen je razgovarao s Hargestamom prije nego što je objavio da napušta funkciju. I tada je svoje nacističke predmete objašnjavao kao dio „vojno-historijskog interesa” i tvrdio da je planirao napisati knjigu.
„Moja osnovna ideja bila je napisati knjigu, ali nažalost nisam imao vremena.”
Prema Hargestamu, nije se radilo o interesu za nacizam, već za totalitarne režime. Na pitanje zašto su ljudi oko njega rekli da skuplja upravo nacističke predmete, odgovorio je:
„Jedan od razloga zbog kojih mi je Njemačka bila zanimljiva bio je taj što je bilo jednostavno doći do takvog materijala. Iz Rusije to nije bilo moguće nabaviti.”
Expressen je ponovno pokušao stupiti u kontakt s njim nakon objave ostavke. Press-služba stranke u komentaru je napisala:
„Poštujemo njegovu odluku i dijelimo mišljenje da je najbolje za sve da napusti svoje mjesto u parlamentu. Neovisno o razlozima ove odluke, posjedovanje takvih predmeta naravno je problematično iz više razloga.”
