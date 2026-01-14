Svega četiri posto Amerikanaca misli da je "dobra ideja" upotrijebiti vojnu silu na Grenlandu

Američki potpredsjednik J. D. Vance i državni tajnik Marco Rubio trebali bi se u srijedu sastati u Bijeloj kući s danskim i grenlandskim ministrima vanjskih poslova, dan nakon što je grenlandski premijer poručio da njegova zemlja želi ostati dio Danske. Trump tvrdi da je Grenland ključan za sigurnost SAD-a zbog mogućih prijetnji Rusije i Kine te strateškog položaja i bogatstva mineralima.