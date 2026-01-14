Svega četiri posto Amerikanaca misli da je "dobra ideja" upotrijebiti vojnu silu na Grenlandu

Samo 17% Amerikanaca odobrava napore predsjednika Donalda Trumpa da prisvoji Grenland, a velika većina demokrata i republikanaca protivi se upotrebi vojne sile za aneksiju tog otoka, pokazala je anketa Reutersa/Ipsosa.
Anketa provedena u dva dana, a završena u utorak, ukazuje na raširenu zabrinutost zbog Trumpovih prijetnji Danskoj, američkom savezniku u NATO-u, oko budućnosti Grenlanda, koji je stoljećima danski teritorij.
Većina Amerikanaca protiv Trumpove ideje
Ukupno 47 posto ispitanika ne odobrava američke napore za stjecanje Grenlanda, dok je 35 posto reklo da nije sigurno. Potporu Trumpovoj inicijativi dalo je tek 17 posto građana.
Samo četiri posto Amerikanaca smatra da bi bila "dobra ideja" upotrijebiti vojnu silu kako bi SAD preuzeo Grenland od Danske. Među njima je tek oko deset posto republikanaca i gotovo nijedan demokrat. Čak 71 posto ispitanika smatra da bi vojna akcija bila loša ideja, uključujući 90 posto demokrata i 60 posto republikanaca. Oko trećine republikanaca nije sigurno kako ocijeniti takav potez.
Zabrinutost za NATO i odnose sa saveznicima
Oko 66 posto ispitanika, uključujući 91 posto demokrata i 40 posto republikanaca, izrazilo je zabrinutost da bi američki pokušaji preuzimanja Grenlanda mogli ozbiljno naštetiti NATO savezu i odnosima SAD-a s europskim partnerima. Danska je ranije upozorila da bi uporaba vojne sile značila kraj NATO-a, saveza koji je jedan od temelja globalne sigurnosti od 1949. godine.
Razgovori u Bijeloj kući
Američki potpredsjednik J. D. Vance i državni tajnik Marco Rubio trebali bi se u srijedu sastati u Bijeloj kući s danskim i grenlandskim ministrima vanjskih poslova, dan nakon što je grenlandski premijer poručio da njegova zemlja želi ostati dio Danske. Trump tvrdi da je Grenland ključan za sigurnost SAD-a zbog mogućih prijetnji Rusije i Kine te strateškog položaja i bogatstva mineralima.
Prema navodima dužnosnika Bijele kuće, razmatrani su različiti scenariji za stavljanje Grenlanda pod američku kontrolu, uključujući vojnu opciju ili isplatu jednokratnih novčanih iznosa Grenlanđanima kako bi ih se potaknulo na odvajanje od Danske.
Osim Grenlanda, Trump je zaprijetio i mogućim akcijama protiv Irana ako se vlasti nastave obračunavati s prosvjednicima. Prema istoj anketi, 33 posto Amerikanaca odobrava Trumpovo postupanje prema Iranu, dok 43 posto to ne odobrava.
Anketa Reutersa/Ipsosa provedena je online na uzorku od 1217 odraslih Amerikanaca, uz marginu pogreške od tri postotna boda.
