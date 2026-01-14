Sve oči uprte u ključan sastanak u Bijeloj kući: "Na kocki je puno više od same sudbine Grenlanda"

Washington je prvi put uvidio stratešku vrijednost Grenlanda tijekom Drugog svjetskog rata. SAD je okupirao otok kako bi spriječio da ga, nakon invazije na Dansku, preuzme nacistička Njemačka. Nakon rata SAD je pokušao kupiti Grenland, ali je Kopenhagen to odbio. Nedugo zatim dvije su zemlje postale osnivačice NATO-a te su 1951. potpisale obrambeni sporazum, koji je i danas na snazi, a koji SAD-u omogućuje zadržavanje vojnih baza na Grenlandu i dovođenje koliko god vojnika želi.