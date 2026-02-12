Referendum
Švicarska glasa o radikalnom prijedlogu desnice o ograničavanju broja stanovnika
Referendum o ograničenju imigracije mogao bi ugroziti sporazume s EU-om i osakatiti gospodarstvo, upozoravaju švicarske tvrtke.
Švicarska će ovog ljeta glasovati o prijedlogu krajnje desne Švicarske narodne stranke (SVP) da se broj stanovnika ograniči na 10 milijuna, potezu koji bi mogao ugroziti ključne sporazume s Europskom unijom i, prema riječima protivnika, osakatiti gospodarstvo zemlje, piše Guardian.
Vlada je u srijedu objavila da će referendum o inicijativi SVP-a pod nazivom „Ne Švicarskoj od 10 milijuna“, kojoj se snažno protive oba doma parlamenta te poslovna i financijska zajednica, biti održan 10. lipnja.
Inicijativa bi obvezala švicarsku vladu i parlament da poduzmu mjere ako stalno stanovništvo zemlje, koje sada iznosi 9,1 milijun, premaši 9,5 milijuna, tako što bi se novim doseljenicima — uključujući tražitelje azila i članove obitelji stranih rezidenata — uskratio ulazak.
Ako broj stanovnika dosegne 10 milijuna, na snagu bi stupila dodatna ograničenja, a ako se brojke potom ne počnu smanjivati, vlada bi bila obvezna istupiti iz sporazuma o slobodi kretanja koji ima s EU-om, daleko najvećim izvoznih tržištem Švicarske.
Švicarsko stanovništvo raslo je u posljednjem desetljeću oko pet puta brže od prosjeka u okolnim državama članicama EU-a, jer je gospodarski uspjeh zemlje privukao i niskokvalificirane radnike i visoko plaćene korporativne iseljenike.
Prema službenim podacima, oko 27 % stanovnika Švicarske nema švicarsko državljanstvo. SVP, najveća politička stranka u zemlji, tvrdi da „eksplozija stanovništva“ podiže najamnine i dovodi javnu infrastrukturu i usluge do točke pucanja.
Stranka, koja je na svim izborima od 1999. završila na prvom mjestu, dugo vodi kampanju protiv imigracije, ističući kaznena djela koja su počinili stranci te objavljujući slike krvavih noževa, maskiranih kriminalaca, stisnutih šaka i uplašenih žena.
Radikalne nacionalističke promjene koje često predlaže, poput prijedloga iz 2016. o automatskoj deportaciji imigranata osuđenih čak i za lakša kaznena djela, te plana iz 2020. o ukidanju slobode kretanja s EU-om, uglavnom nisu prolazile na referendumima.
Švicarski sustav izravne demokracije omogućuje građanima da predlažu tzv. narodne inicijative koje se iznose na plebiscit ako u roku od 18 mjeseci prikupe 100.000 potpisa. To je dugogodišnji alat SVP-a, no prolazi tek oko 10 % narodnih inicijativa.
Ipak, anketa iz prosinca pokazala je široku potporu od 48 % birača inicijativi „Ne Švicarskoj od 10 milijuna“, što odražava duboko podijeljene stavove o tome koliko zemlja želi i treba biti otvorena u svijetu koji se brzo mijenja.
Protivnici, uključujući multinacionalne kompanije poput Rochea, UBS-a i Nestléa, tvrde da bi prijedlog doveo u pitanje bilateralne sporazume s EU-om, uključujući dogovor postignut prošle godine o pristupu jedinstvenom tržištu, na kojem počiva velik dio švicarskog blagostanja.
Economiesuisse, vodeća poslovna udruga, opisala je prijedlog kao „inicijativu kaosa“ i upozorila da se mnoge švicarske tvrtke oslanjaju na radnike iz EU-a i drugih europskih zemalja, bez kojih bi morale preseliti poslovanje u inozemstvo, što bi pogodilo porezne prihode i javne usluge.
Rivalske stranke poručile su da je blizak odnos s Europom jedina opcija za Švicarsku: oko polovice ukupnog izvoza zemlje odlazi u EU. Udruge poslodavaca istaknule su da će se stanovništvo povećavati ponajprije zbog prirodnog prirasta i duljeg životnog vijeka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare