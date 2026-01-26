Tko radi za američku Imigracijsku i carinsku službu ICE?

„ICE traži kandidate koji ispunjavaju određene zahtjeve što se tiče prikladnosti i kvalifikacija. To uključuje državljanstvo, tjelesnu spremnost, sigurnosne provjere i, za određene zadatke, obrazovanje ili iskustvo na području provedbe zakona", rekla je u razgovoru za DW američka odvjetnica Melissa Hamilton, koja je ranije radila i kao policajka i kao zatvorska čuvarica.