evo kako se zapošljavaju
Tko radi za američku Imigracijsku i carinsku službu ICE?
U Minneapolisu su u tri tjedna agenti ICE-a ubili dvoje Amerikanaca, što je pojačalo prosvjede širom zemlje. Od početka 2025. znatno je porastao broj pripadnika Imigracijske i carinske službe. Kako se oni zapošljavaju?
Prije nekih godinu dana je američka Imigracijska i carinska služba ICE (Immigration and Customs Enforcement) spadala među manje poznate agencije Sjedinjenih Američkih Država. No nakon što je američki predsjednik Donald Trump počeo svoj drugi mandat, djelatnici ICE-a sudjeluju u provedbi masovnih deportacija po naredbi vlade, piše Deutsche Welle.
Ukupno je, prema Trumpovoj administraciji, između 20. siječnja i 10. prosinca 2025. deportirano 605.000 ljudi, a dodatnih 1,9 milijuna imigranata navodno je dobrovoljno napustilo SAD.
Skraćeno trajanje obuke
Zahvaljujući kampanji zapošljavanja Ministarstva domovinske sigurnosti SAD-a (DHS), koje traži „kvalificirane patriotske Amerikance diljem zemlje“, broj operativnog osoblja ICE-a od početka prošle godine se više nego udvostručio – s 10.000 na 22.000.
Tako opsežno povećanje jedne provedbene agencije neuobičajeno je i bez presedana u povijesti imigracijske službe, osnovane 2002. godine. Ono otvara pitanja o provjeri i prikladnosti kandidata.
Trajanje obuke za rad u ICE-u skraćeno je sa 16 na 8 tjedana za potrebe kampanje zapošljavanja. Obveza učenja španjolskog jezika, jezika većine ilegalnih imigranata u zemlji, u potpunosti je ukinuta. Na pitanja DW-a o praksi zapošljavanja agencija nije odgovorila.
Smrtonosni incidenti
Zabrinutost u vezi s kvalifikacijama pripadnika ICE-a i navodnom politizacijom agencije porasla je nakon smrti dvoje američkih građana u Minneapolisu.
Prvi siječnja je jedan agent ICE-a iz vatrenog oružja ubio Amerikanku Renee Nicole Good, što je izazvalo prosvjede širom zemlje. Na ulice Minneapolisa izašlo je više od 10.000 ljudi koji su prosvjedovali protiv nekoliko incidenata u koje je bio umiješan ICE – od ubojstva Nicole Good, preko odvođenja jednog američkog državljanina pa sve do pritvaranja djece.
A onda je ionako napetu situaciju dodatno pogoršalo ubojstvo Amerikanca Alexa Prettija. Njega je u subotu (24.1.) u Minneapolisu ubio hicima iz vatrenog oružja ubio jedan agent ICE-a.
„Naglasak stavljen na kvantitetu"
„ICE traži kandidate koji ispunjavaju određene zahtjeve što se tiče prikladnosti i kvalifikacija. To uključuje državljanstvo, tjelesnu spremnost, sigurnosne provjere i, za određene zadatke, obrazovanje ili iskustvo na području provedbe zakona", rekla je u razgovoru za DW američka odvjetnica Melissa Hamilton, koja je ranije radila i kao policajka i kao zatvorska čuvarica.
Ona objašnjava: „Istodobno je u nedavnim kampanjama zapošljavanja više naglaska stavljeno na kvantitetu nego na kvalitetu, pri čemu su znatna sredstva potrošena kako bi se popunili deseci tisuća radnih mjesta i stvorili poticaji koji bi trebali privući što veći broj kandidata.“
Hamilton, koja predaje kazneno pravo na Sveučilištu Surrey u Engleskoj, naglašava da su neki elementi strategije zapošljavanja ICE-a, poput online oglasa, tipični za provedbene agencije. No agencija koristi i neke neuobičajene metode:
„Trenutni pristup ICE-a razlikuje se po razmjerima i intenzitetu medijske kampanje. Kroz neobično visoki proračun za oglašavanje i široku javnu promociju pokušava se stvoriti velik bazen kandidata."
Američki dnevni list Washington Post imao je uvid u dokument od 30 stranica koji troškove kampanje, koju Ministarstvo domovinske sigurnosti naziva „regrutiranjem u ratno doba“, za 2026. godinu procjenjuje na 100 milijuna američkih dolara. U tim bi se razmjerima kampanja trebala nastaviti, jer Trumpov „Big Beautiful Bill“ osigurava ICE-u proračun od 170 milijardi dolara za sljedeće četiri godine za osiguranje granice i provođenje zakona unutar zemlje.
Kampanja usmjerena na Trumpovu bazu
No važnija od plakata i slogana čini se „podatkovno utemeljena javna kampanja“, kako je naziva DHS. Mnogi promatrači pretpostavljaju da ICE koristi moderne metode kako bi dosegao ciljne skupine koje dijele Trumpovu ideologiju.
Hamilton ukazuje na praksu geofencinga. To u ovom slučaju znači da se web-preglednici i feedovi društvenih mreža osoba koje se nalaze u blizini vojnih baza, određenih sportskih događaja ili sajmova oružja i trgovine mogu locirati i ciljano bombardirati oglasima za zapošljavanje.
Prema dokumentu u koji je imao uvid Washington Post, ICE nastoji preplaviti tržište oglasima na društvenim mrežama i koristiti influencere na platformama poput videoportala Rumble, popularnog među pristašama političke desnice.
„Poruka ICE-a čini se u posljednjim kampanjama posebno usmjerena na ljude koji su osjetljivi na patriotske teme i teme nacionalne sigurnosti. Čini se da je osmišljena kako bi privukla MAGA pristaše i implicitno prenosi poruku ‘America First’“, smatra Hamilton. Međutim, materijali ne navode izravne političke kriterije za kandidate.
Novi zaposlenici privlače se bonusima do 50.000 dolara i pomoći pri otplati studentskih kredita.
„Kampanja je posebno usmjerena na ljude koji nemaju posao ili imaju nesigurno zaposlenje, kao i na pripadnike radničke klase“, kaže Hamilton.
Koliko je nova strategija uspješna?
Osim toga, od početka godine ukinute su dobne granice. Time se može crpiti iz većeg bazena potencijalnih kandidata. Dosad su kandidati morali imati najmanje 21 godinu. Gornja dobna granica, ovisno o zadatku, iznosila je između 37 i 40 godina.
Ministarstvo domovinske sigurnosti tvrdi da njegovi postupci zapošljavanja jamče „stroge standarde obuke i operativne spremnosti“. A Hamilton o uspjehu kampanje kaže:
„Uspjeh ovisi o primijenjenim kriterijima: ako je cilj bio značajno povećati broj zaposlenih, tada se čini da je zapošljavanje bilo uspješno. Ako je cilj bio privući službenike s velikim iskustvom, rezultat je mješovit. U pogledu iskustva novih zaposlenika postoji zabrinutost s obzirom na zahtjeve složenog rada na području imigracijske kontrole.“
Tu zabrinutost Ministarstvo smatra neopravdanom. „S ovim novim patriotima u timu možemo postići ono što su mnogi smatrali nemogućim i ispuniti obećanje predsjednika Trumpa da će Amerika ponovno biti sigurna“, priopćilo je ponosno početkom ovog mjeseca.
