"Hvala predsjedniku Trumpu": Švicarska objavila da će američke carine na izvoz biti znatno smanjene

Ranije je dužnosnik vlade u Bernu, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao da su švicarski dužnosnici predstavili plan za smanjenje i uklanjanje trgovinskog viška s SAD-om, dodajući da američki dužnosnici očekuju značajno smanjenje švicarskih carina na američke proizvode, kao i smanjenje necarinskih barijera.