"Hvala predsjedniku Trumpu": Švicarska objavila da će američke carine na izvoz biti znatno smanjene

Švicarska vlada u petak je objavila da će američke carine na njezin izvoz biti smanjene s 39% na 15% te je zahvalila predsjedniku Donaldu Trumpu na konstruktivnom angažmanu.
Oglas
Vlada u Bernu je na X-u objavila da će američke carine biti smanjene na 15%, na istu razinu kao i prozvodi koje u SAD izvozi Europska unija. Švicarska nije članica EU-a.
"Hvala predsjedniku Donaldu Trumpu na konstruktivnom angažmanu", napisala je vlada na svom službenom računu na X-u.
Detalji postignutog sporazuma biti će objavljeni kasnije tijekom dana.
Ranije je dužnosnik vlade u Bernu, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao da su švicarski dužnosnici predstavili plan za smanjenje i uklanjanje trgovinskog viška s SAD-om, dodajući da američki dužnosnici očekuju značajno smanjenje švicarskih carina na američke proizvode, kao i smanjenje necarinskih barijera.
Švicarska je u 2024. godini imala višak u robnoj razmjeni sa SAD-om od 38,3 milijarde dolara, prema američkim službenim podacima.
Taj se iznos povećao na 55,7 milijardi dolara do srpnja ove godine, što prvenstveno odražava povećanje američkog uvoza iz Švicarske tijekom prvog tromjesečja, prije nego što je Trump uveo svoje "recipročne" carine početkom travnja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas