Bivši Trumpov savjetnik i Epstein htjeli "srušiti" papu Franju? "Bolje vladati u paklu nego služiti u raju"
Steve Bannon, bivši savjetnik u Bijeloj kući američkog predsjednika Donalda Trumpa, raspravljao je s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom o strategijama suprotstavljanja papi Franji, pri čemu je Bannon rekao da se nada da će “srušiti” pontifeksa, prema nedavno objavljenim dokumentima američkog Ministarstva pravosuđa.
Poruke koje su njih dvojica razmjenjivali 2019. godine, a objavljene su prošlog mjeseca u opsežnoj objavi dokumenata, otkrivaju da je Bannon nastojao pridobiti pokojnog financijaša u pokušajima potkopavanja tadašnjeg pape, nakon što je napustio prvu Trumpovu administraciju, piše CNN.
Bannon je bio izrazito kritičan prema Franji, kojeg je smatrao protivnikom svoje “suverenističke” vizije – oblika nacionalističkog populizma koji je zahvatio Europu 2018. i 2019. godine. Objavljeni dokumenti Ministarstva pravosuđa sugeriraju da je Epstein pomagao Bannonu u izgradnji njegova pokreta.
“Skinut ćemo (papu) Franju”, napisao je Bannon Epsteinu u lipnju 2019. “Clintonovi, Xi, Franjo, EU – hajde, brate.”
Papa Franjo predstavljao je značajnu prepreku Bannonovu obliku nacionalističkog populizma. Godine 2018. bivši Trumpov savjetnik opisao je Franju za časopis The Spectator kao “ispod svakog prezira”, optužujući ga da staje na stranu “globalističkih elita” te je, prema navodima platforme “SourceMaterial”, poticao Mattea Salvinija, danas talijanskog potpredsjednika vlade, da “napadne” pontifeksa. Salvini je, sa svoje strane, koristio kršćansku ikonografiju i retoriku u promicanju svoje antiimigrantske agende.
Rim i Vatikan bili su važni za Bannona. Dok je vodio portal Breitbart News, otvorio je ured u Rimu te je sudjelovao u pokušajima osnivanja političke “gladijatorske škole” za obranu judeokršćanskih vrijednosti nedaleko od Vječnog grada.
Franjo je, pak, predstavljao protutežu trumpijanskom svjetonazoru, snažno kritizirajući nacionalizam i ističući zauzimanje za migrante kao jedno od obilježja svojeg pontifikata.
Slao poruke Epsteinu
Nedavno objavljeni dokumenti Ministarstva pravosuđa pokazuju da je Bannon u više navrata slao poruke Epsteinu u nastojanjima da potkopa pokojnog papu.
U porukama Epsteinu Bannon spominje knjigu “In the Closet of the Vatican” iz 2019., autora, francuskog novinara Frédérica Martela, koja je otvorila pitanje tajnovitosti i licemjerja u vrhu Crkve. Martel je izazvao buru tvrdeći da je 80% klera koji radi u Vatikanu homoseksualno, istražujući pritom kako skrivaju svoju seksualnost.
Pitanje homoseksualnosti u Crkvi postalo je točka prijepora za dio konzervativaca, koji ga vide kao dokaz dublje, sustavne krize u Crkvi, a neki ga povezuju i sa širim skandalima seksualnog zlostavljanja. Većina stručnjaka i istraživača smatra da je poistovjećivanje seksualne orijentacije sa zlostavljanjem znanstveno neutemeljeno.
Bannon je pokazao interes za pretvaranje Martelove knjige u film nakon susreta s autorom u Parizu, u hotelu s pet zvjezdica. U porukama sugerira da bi Epstein mogao biti izvršni producent filma. “Sada si izvršni producent ‘ITCOTV’ (In the Closet of the Vatican)”, napisao je Bannon.
Nije jasno koliko je Bannonova ponuda Epsteinu bila ozbiljna. U razmjeni poruka Epstein ne spominje tu ponudu, nego pita Bannona o snimanju filozofa i javnog intelektualca Noama Chomskog. Martel je rekao da mu je na sastanku u hotelu Le Bristol rekao da ne može pristati ni na kakav filmski ugovor jer izdavači drže prava i već su ih ustupili drugoj korporaciji. Za CNN je izjavio da misli kako je Bannon želio “instrumentalizirati” knjigu u svojim napadima na papu Franju.
Dokumenti također pokazuju da je Epstein 1. travnja 2019. samome sebi poslao e-mail s naslovom “in the closet of the vatican”, a kasnije je Bannonu poslao članak pod naslovom “Papa Franjo ili Steve Bannon? Katolici moraju izabrati”, na što je Bannon odgovorio: “lak izbor”.
Austen Ivereigh, biograf pokojnog pape, izjavio je da je Bannon smatrao kako može iskoristiti Martelovu knjigu da osramoti i našteti papi Franji, pritom tvrdeći da želi “pročistiti” Crkvu. “Mislim da je ozbiljno pogrešno procijenio prirodu knjige – i papu Franju”, rekao je Ivereigh za CNN.
Ipak, pokazalo se da je Bannon razmjenjivao poruke s Epsteinom nekoliko godina nakon njegove osude 2008. za kaznena djela seksualnog iskorištavanja maloljetnika i neposredno prije njegova uhićenja zbog trgovanja maloljetnicama u svrhu seksualnog iskorištavanja.
Velečasni Antonio Spadaro, vatikanski dužnosnik koji je blisko surađivao s papom Franjom, rekao je za CNN da Bannonove poruke pokazuju želju da se “duhovni autoritet spoji s političkom moći radi strateških ciljeva”.
Pokojni papa, objašnjava Spadaro, opirao se takvoj povezanosti: “Ono što te poruke otkrivaju nije samo neprijateljstvo prema jednom pontifeksu, nego dublji pokušaj instrumentalizacije vjere kao oružja – upravo napast koju je nastojao razoružati.”
Razdoblje 2018. i 2019. obilježilo je snažno protivljenje Franji, koje je kulminiralo dosjeom iz kolovoza 2018. što ga je objavio nadbiskup Carlo Maria Viganò, bivši papinski nuncij u SAD-u, optužujući ga da nije primjereno reagirao na zlostavljanja kardinala Theodorea McCarricka. Vatikanska istraga kasnije je oslobodila Franju optužbi.
Bannonova želja da snimi film prema Martelovoj knjizi dovela je do razlaza s jednim saveznikom u Vatikanu. Kardinal Raymond Burke, istaknuti konzervativni kritičar Franje, izjavio je: “Nipošto ne smatram da bi tu knjigu trebalo ekranizirati.”
Burke je također prikazan u nepovoljnom svjetlu u Martelovoj knjizi. Do razlaza između Burkea i Bannona došlo je kada je kardinal prekinuo veze s konzervativnim institutom Dignitatis Humanae, koji je osnovao Benjamin Harnwell, britanski politički savjetnik i bliski Bannonov suradnik sa sjedištem u Italiji.
Harnwell je s Bannonon surađivao na osnivanju akademije za obuku nacionalno-populističkih lidera u 800 godina starom bivšem samostanu Certosa di Trisulti u pokrajini Frosinone, 75 kilometara jugoistočno od Rima. Harnwell vodi dugotrajni pravni spor s talijanskim Ministarstvom kulture oko prenamjene samostana, a ročište je održano 11. veljače.
Talijanska vlada je 2019. opozvala zakup koji je Harnwellovu institutu bio dodijeljen za samostan, navodeći nepravilnosti, neplaćanja i netočne prikaze činjenica. Međutim, 2024. rimski sud ga je oslobodio optužbi te on nastoji ponovno dobiti zakup.
Dokumenti također otkrivaju da je Bannon u srpnju 2018. Epsteinu proslijedio e-mail s člankom iz talijanskog lista La Repubblica pod naslovom “Europski Bannon: otvara populističku utvrdu u Bruxellesu”. Proslijedio je engleski prijevod članka koji mu je izvorno poslao Harnwell.
Harnwell je za CNN rekao da Epstein “nije bio uključen u Trisulti”.
Na drugim mjestima u dokumentima Epstein se šali sa svojim bratom Markom o pozivanju pape Franje u svoju rezidenciju na “masažu” tijekom papina posjeta SAD-u 2015. Tri godine kasnije poručuje Bannonu da pokušava “organizirati papino putovanje na Bliski istok”, dodajući: “naslov – tolerancija”.
Kada je Bannon podijelio s Epsteinom članak o tome da Vatikan osuđuje “populistički nacionalizam”, Epstein citira biblijski ep Johna Miltona Izgubljeni raj, u kojem je Sotona izbačen iz raja.
“Bolje vladati u paklu nego služiti u raju”, poručio je Epstein Bannonu.
