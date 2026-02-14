Bivši Trumpov savjetnik i Epstein htjeli "srušiti" papu Franju? "Bolje vladati u paklu nego služiti u raju"

Nije jasno koliko je Bannonova ponuda Epsteinu bila ozbiljna. U razmjeni poruka Epstein ne spominje tu ponudu, nego pita Bannona o snimanju filozofa i javnog intelektualca Noama Chomskog. Martel je rekao da mu je na sastanku u hotelu Le Bristol rekao da ne može pristati ni na kakav filmski ugovor jer izdavači drže prava i već su ih ustupili drugoj korporaciji. Za CNN je izjavio da misli kako je Bannon želio “instrumentalizirati” knjigu u svojim napadima na papu Franju.