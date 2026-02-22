Mar-a-Lago
Muškarac sa sačmaricom upao na Trumpovo imanje, ubila ga Tajna služba
Agenti američke Tajne službe ubili su muškarca koji je pokušao nezakonito ući u Trumpov Mar-a-Lago, javlja Reuters.
Američka Tajna služba priopćila je u nedjelju da su njezini agenti upucali i usmrtili muškarca u dvadesetim godinama nakon što je pokušao nezakonito ući u osigurani perimetar u odmaralištu predsjednika Donalda Trumpa Mar-a-Lago u West Palm Beachu na Floridi, javlja Reuters.
Trump se trenutačno nalazi u Washingtonu.
Tajna služba priopćila je da je muškarac uočen kod sjevernih vrata posjeda Mar-a-Lago kako nosi nešto što je izgledalo kao sačmarica i kanister s gorivom, javlja Sky News.
Incident se dogodio prije otprilike osam sati, oko 1:30 po lokalnom vremenu. Agenti američke Tajne službe i zamjenik iz Ureda šerifa okruga Palm Beach (PBSO) suočili su se s tom osobom, nakon čega su pripadnici policije otvorili vatru. Nijedan pripadnik Tajne službe niti PBSO-a nije ozlijeđen.
Iako Donald Trump često provodi vikende u svom odmaralištu na Floridi, u trenutku incidenta nalazio se u Bijeloj kući. „U trenutku incidenta na lokaciji nije bilo osoba pod zaštitom Tajne službe”, navodi se u priopćenju. Predsjednikova supruga Melania Trump također je bila s njim u Bijeloj kući u subotu navečer.
Muškarac podigao sačmaricu u položaj za pucanje prije nego što su ga agenti ubili
Rick Bradshaw, šerif okruga Palm Beach, obratio se javnosti na konferenciji za medije, sažimajući trenutačno stanje istrage. „U 1:30 ujutro, pripadnici osiguranja primijetili su da je jedna osoba ušla u unutarnji perimetar Mar-a-Laga“, rekao je. „Jedan zamjenik šerifa i dva agenta Tajne službe koji su bili u osiguranju otišli su na to područje kako bi istražili situaciju.
Suočili su se s bijelim muškarcem koji je nosio kanister s gorivom i sačmaricu. Naređeno mu je da spusti ta dva predmeta koja je imao kod sebe, nakon čega je spustio kanister, ali je podigao sačmaricu u položaj za pucanje. U tom trenutku zamjenik šerifa i dva agenta Tajne službe otvorili su vatru i neutralizirali prijetnju. Preminuo je na mjestu događaja.“
Novinarima je potom prikazana fotografija sačmarice, piše Sky News.
Policajci su muškarcu rekli da ‘spusti predmete’ prije nego što je podigao sačmaricu
„Riječi koje smo mu uputili bile su: ‘Spusti predmete’“, rekao je Bradshaw novinarima na konferenciji za medije. Pojasnio je da su se odnosile na kanister s gorivom i sačmaricu koje je muškarac nosio. Zatim je, dodao je Bradshaw, „spustio kanister i usmjerio sačmaricu prema policajcima“.
Nije odmah bilo jasno koliko je hitaca ispaljeno, a Bradshaw je rekao da je to dio istrage. Potvrdio je da agenti Ureda šerifa okruga Palm Beach „uvijek“ nose kamere na tijelu.
Tajna služba je u ranijem priopćenju navela da će agenti koji su sudjelovali u incidentu biti stavljeni na rutinski administrativni dopust do završetka istrage, u skladu s pravilima agencije.
Osumnjičenik je bio iz Sjeverne Karoline i obitelj ga je prijavila kao nestalog
Glasnogovornik Tajne službe Anthony Guglielmi rekao je da je osumnjičenik bio u ranim dvadesetima i da je iz Sjeverne Karoline. Njegova obitelj prijavila je njegov nestanak prije nekoliko dana.
Prema Guglielmiju, istražitelji vjeruju da je napustio Sjevernu Karolinu i krenuo prema jugu, usput nabavivši sačmaricu. Kutija od oružja pronađena je u njegovu vozilu.
Osumnjičenik je ušao kroz sjeverni ulaz Mar-a-Laga u trenutku kada je drugo vozilo izlazilo, javlja Sky News.
