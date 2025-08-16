Povjerljivi dokumenti pronađeni u hotelu na Aljasci otkrivaju detalje summita Putina i Trumpa

Dokumenti s oznakama američkog State Departmenta, pronađeni u petak ujutro u poslovnom centru jednog hotela na Aljasci, otkrili su dosad neobjavljene i potencijalno osjetljive detalje o sastancima 15. kolovoza između predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira V. Putina u Anchorageu.
Osam stranica, za koje se čini da su nastale u američkoj administraciji i slučajno ostavljene, sadržavale su točne lokacije i termine sastanaka na summitu te telefonske brojeve zaposlenika američke vlade, piše NPR.
Oko 9 sati ujutro u petak troje gostiju hotela Captain Cook, četverozvjezdanog objekta udaljenog 20 minuta od vojne baze Joint Base Elmendorf-Richardson u Anchorageu, gdje su se sastali američki i ruski čelnici, pronašli su dokumente ostavljene u jednom od hotelskih javnih printera. NPR je pregledao fotografije dokumenata koje je snimio jedan od gostiju, čiji identitet nisu otkrili jer je izrazio strah od odmazde.
Bijela kuća i američki State Department nisu odgovorili na upite o dokumentima.
Prva stranica u paketu otkrivala je raspored sastanaka za 15. kolovoza, uključujući konkretna imena prostorija unutar baze u Anchorageu u kojima su se trebali održati. Također se navodilo da Trump Putinu namjerava uručiti ceremonijalni poklon:
„POTUS predsjedniku Putinu,“ stoji u dokumentu, „stolna statua orla (American Bald Eagle).“
POO-tihn
Stranice 2 do 5 sadržavale su imena i telefonske brojeve trojice američkih službenika te imena 13 američkih i ruskih državnih dužnosnika. Na listi su bile i fonetske upute za izgovor ruskih imena, uključujući i „Mr. President POO-tihn.“
Stranice 6 i 7 opisivale su način posluživanja ručka na summitu i popis uzvanika. U dokumentima je bio priložen jelovnik iz kojeg je bilo vidljivo da je ručak planiran „u čast Njegove Ekscelencije Vladimira Putina.“
Prema planiranom rasporedu sjedenja, Trump i Putin trebali su sjediti jedan nasuprot drugome. Uz Trumpa su trebali sjediti državni tajnik Marco Rubio, ministar obrane Pete Hegseth i šefica kabineta Bijele kuće Susie Wiles s desne strane, te ministar financija Scott Bessent, ministar trgovine Howard Lutnick i posebni izaslanik za mirovne misije Steve Witkoff s lijeve strane. Putin je trebao sjediti pokraj ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova i savjetnika za vanjsku politiku Jurija Ušakova.
Tijekom samog summita ručak je, čini se, otkazan. No dokumenti su pokazivali da se planirao jednostavan, troslijedni obrok: nakon zelene salate, svjetski čelnici birali bi između file mignona ili aljaškog halibuta, a za desert bi bila poslužena crème brûlée.
Fotografije povjerljivih dokumenata možete vidjeti OVDJE.
Jon Michaels, profesor prava na UCLA-i koji predaje o nacionalnoj sigurnosti, izjavio je da dokumenti pronađeni u printeru hotela na Aljasci pokazuju ozbiljan propust u profesionalnoj pripremi za sastanak visokog rizika.
„To mi se čini kao dodatni dokaz neurednosti i nesposobnosti administracije,“ rekao je Michaels. „Jednostavno se ne ostavljaju stvari u printerima. Toliko je jednostavno.“
Ovo je posljednji u nizu sigurnosnih propusta službenika Trumpove administracije. Ranije ovog tjedna članovi grupnog chata američkih službi za provedbu zakona, među kojima su bili i pripadnici agencije ICE, slučajno su dodali nepoznatu osobu u raspravu o potrazi za osuđenim pokušajem ubojice. U ožujku su pak američki
