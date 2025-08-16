Povjerljivi dokumenti pronađeni u hotelu na Aljasci otkrivaju detalje summita Putina i Trumpa

Oko 9 sati ujutro u petak troje gostiju hotela Captain Cook, četverozvjezdanog objekta udaljenog 20 minuta od vojne baze Joint Base Elmendorf-Richardson u Anchorageu, gdje su se sastali američki i ruski čelnici, pronašli su dokumente ostavljene u jednom od hotelskih javnih printera. NPR je pregledao fotografije dokumenata koje je snimio jedan od gostiju, čiji identitet nisu otkrili jer je izrazio strah od odmazde.