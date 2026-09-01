Dan Driscoll
Tajnik američke vojske podnio ostavku: "Izrazio zabrinutost oko Hegsetha..."
Tajnik američkih kopnenih snaga Dan Driscoll podnio je ostavku Bijeloj kući nakon višemjesečnih napetosti s ministrom obrane Peteom Hegsethom, rekao je izvor upoznat sa situacijom za Reuters.
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Dan Driscoll, za kojeg dužnosnici kažu da je blizak američkom potpredsjedniku J. D. Vanceu, postaje najnoviji visoki dužnosnik koji je otpušten ili izguran iz Pentagona Petea Hegsetha. To se događa u trenutku kada su Sjedinjene Države još uvijek u ratu s Iranom, s tisućama američkih vojnika raspoređenih na Bliskom istoku.
Nije jasno je li Bijela kuća prihvatila njegovu ostavku.
"Driscoll je izrazio zabrinutost administraciji oko transformacije i spremnosti vojske te Hegsethovog blokiranja tih napora posebno otpuštanjem generala koji su bili odgovorni", rekao je izvor, misleći na njegove napore za modernizaciju vojske.
Vojska je odbila komentirati vijest, koju je prvi objavio Wall Street Journal.
Driscoll, koji je potvrđen na dužnost u veljači 2025., poticao je vojsku da bude agilnija u nabavi jeftinijeg oružja i kritizirao je velike proizvođače oružja. Tajnik vojske odgovoran je za obuku i opremanje vojnika.
"(Obrambena) industrijska baza... prevarila je američki narod, Pentagon i vojsku", rekao je Driscoll prošle godine misleći na velike obrambene tvrtke.
Jedan američki dužnosnik, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je da je Hegseth Driscolla vidio kao prijetnju unutar birokracije i dugo ga je želio smijeniti. No, njegove veze s Vanceom, rekao je dužnosnik, otežale su Hegsethu da to učini.
Driscoll se istaknuo izvan Pentagona kada ga je Trump angažirao da sudjeluje u pregovorima s Moskvom i Kijevom o okončanju rata u Ukrajini – rijedak diplomatski zadatak za tajnika vojske.
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