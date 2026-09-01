Tajnik američke vojske podnio ostavku: "Izrazio zabrinutost oko Hegsetha..."

Dan Driscoll, za kojeg dužnosnici kažu da je blizak američkom potpredsjedniku J. D. Vanceu, postaje najnoviji visoki dužnosnik koji je otpušten ili izguran iz Pentagona Petea Hegsetha. To se događa u trenutku kada su Sjedinjene Države još uvijek u ratu s Iranom, s tisućama američkih vojnika raspoređenih na Bliskom istoku.