KAPITAL IZ AMERIKE
Bivši ukrajinski ministar SAD-u nudi vojsku dronova u zamjenu za Patriote: "Pišemo novu povijest rata"
Bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u SAD-u traži ulaganja za novi fond usmjeren na razvoj obrambenih tehnologija, a istodobno predlaže da Ukrajina pomogne Washingtonu izgraditi "vojsku dronova" u zamjenu za američke presretače Patriot.
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Fedorov, koji je ranije obnašao dužnost ukrajinskog ministra obrane, traži potporu američkih ulagača, fondova rizičnog kapitala i tehnoloških kompanija za pokretanje fonda koji bi se bavio razvojem i širenjem novih obrambenih tehnologija.
Fond se, prema njegovim riječima, ne bi ponašao poput klasičnog investicijskog fonda. Osim ulaganja u postojeće ukrajinske startupe, mogao bi sudjelovati i u stvaranju novih kompanija.
"To nije baš klasični fond rizičnog kapitala. Pišemo novu povijest rata", rekao je Fedorov za Financial Times.
Plan je zapadnim kapitalom financirati razvoj tehnologija koje su ključne za sposobnost Ukrajine da se suprotstavi ruskoj invaziji. Među prioritetima su borbena robotika, koja bi smanjila ovisnost o ljudstvu i broj vojnika na bojištu, jeftini i brzi dronovi presretači za borbu protiv novih ruskih napadačkih dronova s mlaznim pogonom te jeftine rakete koje koriste umjetnu inteligenciju.
'Spreman sam pomoći SAD-u u izgradnji vojske dronova'
Fedorov nije iznio pojedinosti o svojoj ulozi u upravljanju fondom niti je rekao bi li od njega osobno mogao imati financijsku korist.
Odvojeno od plana o fondu, Fedorov je poručio da je spreman pomoći Sjedinjenim Državama u izgradnji "vojske dronova" ako bi zauzvrat Ukrajina dobila američke presretače za sustave Patriot. Takve bi isporuke, smatra, Ukrajini pomogle da izdrži nadolazeće mjesece.
"Bit će mi jako drago pomoći Americi izgraditi vojsku dronova – posebno u zamjenu za Patriot, kako bismo preživjeli ovu zimu. Spreman sam na takvu razmjenu", rekao je.
Fedorov je također kazao da je u bliskom kontaktu s američkim poduzetnikom Elonom Muskom, no nije želio komentirati planira li se s njim sastati tijekom boravka u SAD-u.
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