Plan je zapadnim kapitalom financirati razvoj tehnologija koje su ključne za sposobnost Ukrajine da se suprotstavi ruskoj invaziji. Među prioritetima su borbena robotika, koja bi smanjila ovisnost o ljudstvu i broj vojnika na bojištu, jeftini i brzi dronovi presretači za borbu protiv novih ruskih napadačkih dronova s mlaznim pogonom te jeftine rakete koje koriste umjetnu inteligenciju.