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Modžtaba Hamenei

Teheran tvrdi da komunikacija s ajatolahom "raste iz dana u dan"

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Hina
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21. srp. 2026. 17:27
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This handout picture taken in Tehran on October 3, 2024, and provided by the office of Iran's supreme leader, shows Mojtaba Khamenei, the son of Iran’s slain supreme leader Ayatollah Ali Khamenei
KHAMENEI.IR / AFP

Interakcija s iranskim vrhovnim vođom Modžtabom Hameneijem povećava se iz dana u dan, rekao je u utorak predsjednik Masud Pezeškijan, dok traju nagađanja o njegovu zdravlju nakon što se nije pojavio u javnosti od smrti oca Alija Hameneija u zračnom napadu u kojem je i sam teško ranjen.

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"Razina interakcije s našim dragim vrhovnim vođom raste iz dana u dan i trebala bi se povećavati kako bismo uz njegovo vodstvo mogli riješiti naše probleme", rekao je Masud Pezeškijan u videoporuci koju su objavili iranski državni mediji.

Modžtaba Hamenei teško je ozlijeđen u napadu 28. veljače, u kojemu je poginuo njegov otac Ali Hamenei, prema navodima triju osoba bliskih njegovu krugu koje su u travnju razgovarale s Reutersom. Zadobio je teške ozljede lica i noge.

Hamenei je nakon imenovanja za trećeg iranskog vrhovnog vođu 8. ožujka putem izjava u pisanom obliku slao poruke javnosti, no uz njih nije objavljena nijedna nova fotografija ni snimka.

Sigurnosni rizici dodatno su povećani nakon ubojstva njegova oca u prvim američkim i izraelskim napadima, izvedenima tijekom diplomatskih nastojanja da se riješe sporovi između dviju zemalja.

Hamenei je na položaj došao uz potporu Iranske revolucionarne garde, koja ga je smatrala pouzdanim zagovornikom svoje političke agende.

Teme
iranska revolucionarna garda iranski vrhovni vođa modžtaba hamenei napad 28. veljače ozljede

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