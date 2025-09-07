Oglas

UNIŠTENE VIŠEKATNICE

Teška noć u Kijevu: Rusija izvela napad dronovima. Poljska i saveznici digli zrakoplove

author
Hina
|
07. ruj. 2025. 07:08
kijev, AFP
Genya SAVILOV / AFP

Rusija je tijekom noći izvela napad dronovima na Kijev, pri čemu je pad ostataka srušenih dronova izazvao požar na krovu 16-katne stambene zgrade, objavio je u nedjelju gradonačelnik ukrajinske prijestolnice Vitalij Kličko.

"Hitne službe su na putu prema mjestu događaja," objavio je Kličko putem aplikacije Telegram.

Svjedoci su čuli niz eksplozija koje su zatresle grad, a za koje se smatra da su bile aktivnost protuzračne obrane.

Rusija je u nedjelju rano ujutro izvela zračne napade i na zapadnu Ukrajinu, blizu granice s Poljskom, zbog čega su aktivirani poljski i saveznički zrakoplovi kako bi se osigurao poljski zračni prostor, priopćilo je operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga.

"Poljski i saveznički zrakoplovi djeluju u našem zračnom prostoru, dok su protuzračna obrana sa zemlje i radarski izviđački sustavi stavljeni  u najviši stupanj pripravnosti," navodi se u objavi zapovjedništva na mreži X.

Nešto iza ponoći gotovo cijela Ukrajina bila je pod zračnom uzbunom  zbog ruskog napada dronovima.

Teme
Kijev rat u Ukrajini

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

